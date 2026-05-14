México

Clima en Culiacán Rosales: la predicción para este 14 de mayo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

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Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de partir a tu destino, revisa la predicción del tiempo en Culiacán Rosales para las próximas horas en este jueves 14 de mayo.

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Culiacán Rosales es de 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

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En tanto, la nubosidad será del 42% en el transcurso del día y del 12% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 39 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 12.

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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 43 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la lluvia que se produce por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a subir a los 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden subir a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La capital puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque llegan debilitados, pueden provocar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro un decrecimiento de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

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