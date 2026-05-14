Cae presunto líder de banda que robó 3.6 millones de pesos al DIF Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca detuvo a un ex empleado de Banamex acusado de filtrar información para robos a cuentahabientes. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó sobre la detención de un ex empleado de Banamex señalado como presunto líder de una banda criminal dedicada al robo de cuentahabientes, grupo relacionado con el robo de 3.6 millones de pesos pertenecientes a la nómina del Sistema DIF Oaxaca.

De acuerdo con el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, el detenido y otros cinco presuntos integrantes operaban en al menos seis estados del país, donde identificaban a clientes bancarios que retiraban fuertes cantidades de dinero para posteriormente asaltarlos con violencia.

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El caso que permitió desarticular parcialmente la organización ocurrió el pasado 29 de abril, cuando un trabajador del DIF Oaxaca retiró cerca de 3.6 millones de pesos de una sucursal bancaria ubicada en Plaza del Valle, recursos destinados al pago de nómina.

Poco después, la víctima fue asaltada por integrantes de la banda.

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Investigación reveló filtración de información bancaria

La Fiscalía detalló que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia, análisis de cámaras de videovigilancia, rastreo de llamadas telefónicas y diversos indicios recabados durante las investigaciones.

El presunto líder de la banda enviaba información a sus cómplices, misma que obtenía porque era empleado del banco. (X @GZOLMEDO)

En total fueron detenidas seis personas, entre ellas un menor de edad.

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Según explicó el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, el ex trabajador de Banamex estaba adscrito al Área de Inteligencia y Monitoreo de la sede central del banco en la Ciudad de México, desde donde presuntamente filtraba información privilegiada sobre movimientos bancarios y perfiles de clientes.

Las autoridades detectaron que la organización criminal tenía acceso a imágenes y videos captados dentro de las sucursales bancarias, lo que les permitía identificar a potenciales víctimas antes de cometer los asaltos.

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Uno de los elementos clave de la investigación fue una fotografía del trabajador del DIF Oaxaca tomada dentro de la sucursal bancaria minutos antes del robo.

Ese hallazgo llevó a los investigadores a centrar las indagatorias en personal con acceso a sistemas internos, cámaras y bases de datos sensibles.

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El robo de 3.6 millones de pesos destinados a la nómina del DIF Oaxaca permitió identificar a una banda que operaba en seis estados. (X @GZOLMEDO)

Audios y registros hoteleros fueron clave

La Fiscalía también informó que obtuvo grabaciones de audio entre el presunto líder de la banda y otra persona involucrada en la filtración de información bancaria.

En dichas conversaciones hacían referencia a montos millonarios, movimientos de efectivo y posibles objetivos para futuros robos.

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Además, las investigaciones establecieron que los presuntos responsables llegaron un día antes del asalto a la ciudad de Oaxaca y se hospedaron en el Hotel Emperador.

Los registros del hotel permitieron obtener nombres, números telefónicos y otros datos de identidad que ayudaron a ubicar y detener a los integrantes del grupo delictivo.

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Las autoridades señalaron que el modus operandi consistía en monitorear retiros importantes desde el interior de las instituciones bancarias para después seguir a las víctimas y despojarlas del dinero mediante amenazas o violencia.

Operaban en al menos seis estados

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla indicó que la banda tenía presencia en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y Aguascalientes.

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Asimismo, agradeció el apoyo brindado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, así como de la Fiscalía de Puebla, instituciones que colaboraron en la localización y captura de los presuntos responsables.

La Fiscalía de Oaxaca continúa con las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas dentro de instituciones bancarias o relacionadas con otros robos cometidos en distintas entidades del país.