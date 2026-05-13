Muere magistrada Oyuky Ramírez tras ataque de abejas en Zacatecas

Oyuky Ramírez Burciaga desarrolló una trayectoria de más de dos décadas dentro del Poder Judicial de Zacatecas. (Imagen elaborada con IA | Infobae México)

La magistrada zacatecana Oyuky Ramírez Burciaga falleció después de permanecer nueve días hospitalizada a consecuencia de un ataque de abejas registrado el pasado 3 de mayo en una unidad deportiva del municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Según reportaron medios locales, la funcionaria acudió junto con familiares a un torneo deportivo en la Unidad Deportiva de Guadalupe cuando un enjambre atacó a varias personas presentes en el lugar. Entre los afectados estuvieron la magistrada y su padre.

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Algunos testimonios señalan que, al percatarse del ataque, Oyuky Ramírez cubrió con su suéter a su hijo de tres años para protegerlo, pero quedó expuesta a las picaduras en gran parte del cuerpo. Posteriormente también intentó auxiliar a su padre, quien igualmente era atacado por las abejas.

Según estas versiones, la magistrada salió del lugar para pedir apoyo a cuerpos de emergencia; sin embargo, presuntamente no contaban con el equipo necesario para controlar el enjambre.

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El padre de la funcionaria también sufrió múltiples picaduras y fue trasladado a una unidad médica del ISSSTE, donde logró recuperarse. En tanto, Oyuky Ramírez fue internada en el Hospital General de Zacatecas, donde su estado de salud se agravó progresivamente hasta requerir intubación. Fuentes del sector salud señalaron que la causa de muerte fue un choque anafiláctico derivado de las picaduras.

Gobernador de Zacatecas encabeza condolencias

A través de sus redes sociales, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, expresó sus condolencias a familiares y personas cercanas a la magistrada.

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El gobernador de Zacatecas, David Monreal, expresó sus condolencias a través de redes sociales. (Crédito: facebook | David Monreal Ávila)

“Fraternalmente, envío mis condolencias a familiares y seres queridos de Oyuky Ramírez Burciaga. Les deseo pronta resignación ante su irreparable pérdida. Descanse en paz”, escribió el mandatario estatal.

El Ayuntamiento de Guadalupe y el Poder Judicial de Zacatecas también lamentaron el fallecimiento de la funcionaria y enviaron mensajes de solidaridad a familiares y amistades.

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Por su parte, la diputada federal Julia Olguín afirmó que la muerte de la magistrada dejó “una lección de amor incondicional”, al referirse a la acción de proteger a su hijo durante el ataque.

Más de 20 años en el Poder Judicial de Zacatecas

Oyuky Ramírez Burciaga contaba con una trayectoria de más de dos décadas dentro del Poder Judicial de Zacatecas, principalmente en áreas relacionadas con la impartición de justicia penal.

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Antes de asumir como magistrada, se desempeñaba como secretaria proyectista de la Segunda Sala Penal. La funcionaria había llegado al cargo apenas siete meses atrás, luego de participar en el proceso derivado de la reforma judicial en la entidad, donde resultó electa para ocupar la magistratura.