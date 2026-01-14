Marina detiene a seis presuntos integrantes de Los Chapitos con armamento y vehículos en Elota, Sinaloa

Los sujetos fueron ubicados con más de 6 mil cartuchos. Foto: Marina

Seis presuntos integrantes de la facción de Los Chapitos fueron detenidos con armamento y vehículos en el municipio de Elota, Sinaloa, por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Su captura se llevó a cabo durante patrullajes de vigilancia aérea y terrestre realizados por personal naval en la zona de El Salado.

Durante el operativo, los marinos aseguraron vehículos, armamento y equipo táctico, entre los que se logró el decomiso de lo siguiente:

4 vehículos

Armas largas

6 mil 266 cartuchos

69 cargadores de distintos calibres

13 chalecos tácticos

Dos de los seis detenidos con armamento en Elota. Foto: Marina

Infobae México pudo conocer que los detenidos estarían relacionados con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades informaron que, tras la detención, a los seis hombres se les leyeron sus derechos y tanto ellos como el material incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.

La Secretaría de Marina destacó que estas acciones buscan debilitar las estructuras de las organizaciones delictivas que operan en la región y reforzar la seguridad de la población.

Enfrentamiento deja 4 civiles abatidos y 2 policías lesionados

La noche de este lunes se registró un nuevo episodio de violencia en el municipio de Culiacán, Sinaloa, que dejó 4 presuntos agresores muertos y 2 policías estatales lesionados tras un enfrentamiento en la colonia La Cascada.

El despliegue de fuerzas federales, la presencia de un helicóptero militar y el acordonamiento sostenido del área marcaron el operativo en la capital sinaloense, en un contexto donde la disputa criminal entre los grupos de Los Chapitos y Los Mayos.

De acuerdo con reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 20:30 horas, donde elementos de seguridad fueron recibidos a disparos cuando atendían una denuncia ciudadana sobre actividad sospechosa en la colonia La Cascada, ubicada al oriente de Culiacán.

Un operativo de la Policía Estatal en la colonia La Cascada derivó en un enfrentamiento armado que dejó cuatro civiles abatidos y dos agentes heridos; la zona permaneció bajo resguardo con apoyo federal. (Capturas de pantalla)

Al llegar, los efectivos policiales recibieron disparos desde una vivienda y posteriormente desde diferentes puntos aledaños.

En medio de la agresión, dos agentes estatales —un hombre y una mujer— sufrieron lesiones por arma de fuego. Uno de los policías heridos fue trasladado a un hospital en una patrulla de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El operativo contó con la intervención de refuerzos estatales y federales, así como la colaboración de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano.

Un helicóptero militar sobrevoló la zona con la finalidad de impedir la huida de los agresores hacia las áreas serranas cercanas. Durante varias horas, se escucharon disparos en la zona, según reportes periodísticos locales.

Casa desde donde inició el ataque- (Captura de pantalla)

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa reconoció a través de un comunicado “el compromiso y la valentía de todos nuestros elementos policiales, quienes día a día trabajan y arriesgan sus vidas para generar condiciones de paz y seguridad en beneficio de la ciudadanía”.

El saldo final del despliegue fue de 4 presuntos agresores muertos en el exterior del inmueble sitiado, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.