Calendario escolar 2026: en qué fecha terminará el ciclo en Yucatán, Edomex y Nuevo León

Algunos estados modificarán la fecha de cierre escolar por causas justificadas, pese al calendario federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente deliberación sobre el cierre del ciclo escolar 2025-2026 en México provocó diversas posturas entre autoridades educativas, docentes y familias. El planteamiento de modificar el calendario generó un debate nacional, en el que surgieron inquietudes por los posibles impactos en la organización escolar y el aprendizaje.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó finalmente que el ciclo escolar concluirá el 15 de julio. Sin embargo, la institución reconoció la existencia de condiciones excepcionales en ciertas regiones.

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Por ello, abrió la posibilidad de que los gobiernos estatales soliciten ajustes al calendario cuando se enfrenten escenarios extraordinarios, particularmente debido a fenómenos meteorológicos o eventos de gran escala que comprometan el bienestar estudiantil.

Mientras la regla general es respetar el calendario federal, existen estados que, por causas justificadas, modificarán el cierre del ciclo escolar.

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Modificación del calendario escolar en Yucatán

El Gobierno de Yucatán anunció que el ciclo escolar en la entidad terminará el 26 de junio. La decisión fue comunicada en una transmisión por redes sociales, en la que el gobernador estatal explicó que la medida responde a la ola de calor extremo que afecta a la región.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) detalló que el ajuste fue consensuado con las madres y padres de familia, así como con los directivos escolares.

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El proceso para adelantar la conclusión de clases en Yucatán se fundamentó en criterios técnicos, pedagógicos y logísticos, priorizando el bienestar de la comunidad educativa ante las altas temperaturas.

El Gobierno de Yucatán anunció que el ciclo escolar en la entidad terminará el 26 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las autoridades estatales, la anticipación de las vacaciones busca proteger la salud de los estudiantes y docentes, sin comprometer la cobertura de los contenidos curriculares.

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La medida fue implementada de forma exclusiva para la entidad, manteniendo el inicio del siguiente ciclo para el 31 de agosto.

Calendario escolar en el Estado de México

En el Estado de México, la postura fue conservar el calendario escolar nacional. Las autoridades estatales participaron en la reunión extraordinaria convocada por la SEP, donde se acordó mantener la fecha de cierre del ciclo para el 15 de julio.

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El análisis tomó en cuenta la opinión de los representantes de los 32 estados, quienes evaluaron los argumentos presentados por cada entidad.

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas determinó que la propuesta de concluir clases a principios de junio no se implementaría, con el objetivo de garantizar la cobertura académica prevista y evitar un recorte sustancial en los días efectivos de clase.

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Las actividades administrativas y de cierre continuarán hasta la fecha acordada, para dar paso al periodo vacacional de verano.

Fecha de conclusión del ciclo escolar en Nuevo León

En Nuevo León, la discusión sobre el calendario escolar también generó diversas reacciones. El gobernador Samuel García comunicó que, tras analizar la situación local y las modificaciones propuestas a nivel nacional, se decidió respetar el calendario vigente. De este modo, el ciclo escolar en la entidad concluirá el 8 de julio.

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La Secretaría de Educación estatal subrayó que la decisión prioriza la formación académica y el desarrollo integral de los alumnos.

La SEP respaldó esta determinación, recordando que cualquier ajuste debe justificarse con base en criterios técnicos y garantizar que se cubran los aprendizajes estipulados.

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El ciclo escolar en la entidad concluirá el 8 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flexibilidad estatal

La SEP reiteró que la política nacional es mantener la homogeneidad en el cierre del ciclo escolar, salvo en aquellas entidades que acrediten condiciones extraordinarias.

La flexibilidad operativa está prevista para casos como climas extremos o eventos que alteren el funcionamiento regular de las escuelas.

La SEP confirmó que la flexibilidad operativa en el calendario escolar está permitida siempre que se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

Para solicitar modificaciones, los gobiernos estatales deben fundamentar la petición en análisis técnicos, pedagógicos y logísticos, y asegurar el consenso de la comunidad educativa.

La autorización federal se concede únicamente cuando está garantizado el aprendizaje de los estudiantes y no se pone en riesgo la calidad educativa ni los objetivos pedagógicos.