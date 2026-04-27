Ministra Loretta Ortiz pide licencia en la Suprema Corte por motivos de salud

La ministra Loretta Ortiz, conocida por sus posturas controvertidas, protagonizó un momento viral en la SCJN cuando sonó su celular durante la sesión.

La ministra Loretta Ortiz solicitó una licencia temporal de su cargo debido a motivos de salud.

En un comunicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este 27 de abril que la ministra se reincorporará en sus funciones hasta el día 10 de mayo.

Durante este periodo, la ministra no participará en las sesiones del Pleno ni en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. De acuerdo a la explicación del Tribunal, la autorización se encuentra sustentada en el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y disposiciones internas de la Suprema Corte.

Se espera que Loretta Ortiz Ahlf se reincorpore a sus actividades el día señalado, manteniendo su compromiso con las responsabilidades del cargo y la impartición de justicia. Cualquier actualización sobre su situación será informada de manera oportuna por la Suprema Corte.