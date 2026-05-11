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Jalisco: este es el precio de la gasolina hoy

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente los precios de las gasolinas en México

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Diversos factores nacionales e internacionales son los que definen los precios de los combustibles (Infobae)
Diversos factores nacionales e internacionales son los que definen los precios de los combustibles (Infobae)

"Si sube la gasolina, sube todo", es la frase popular que refleja la importancia del precio de los combustibles en la cotidianidad, sin importar si tenemos coche o no.

Aunque claramente los más interesados en los costos de los combustible son los conductores, aquellos que se encuentran atrás del volante y lidian con el tráfico en las carreteras de Jalisco, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, manejar.

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Por todo lo anterior, es fundamental mantenerse actualizado sobre los costos de los combustibles para que sus variaciones no te tomen por sorpresa.

Por ello, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informan constantemente los precios actualizados del combustible por estados y ciudades. Aquí están los de este 11 de mayo en Jalisco.

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El precio de la gasolina por litro hoy en Jalisco

Gasolina magna: 23.992 pesos el litro.

Gasolina premium: 29.243 pesos el litro.

Diésel: 28.113 pesos el litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)

Cómo se determina el precio de la gasolina

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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