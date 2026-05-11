México

Popocatépetl tuvo 18 emisiones este 11 de mayo

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Guardar
Google icon
Don Goyo es uno de los volcanes más activos de América Latina. (Cuartoscuro)
Don Goyo es uno de los volcanes más activos de América Latina. (Cuartoscuro)

El volcán Popocatépetl reportó 18 exhalaciones en las últimas 24 horas, de acuerdo con el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Actualmente, Don Goyo, como también es conocido, se encuentra en Amarillo Fase 2, detalla el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.En consecuencia, se hace un llamado a la ciudadanía a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.En caso de reportarse precipitaciones en el área del Popocatépetl es importante mantenerse lejos de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que significa el flujo de lodo y escombros.Las autoridades federales hicieron un llamado a la ciudadanía a no hacer caso rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la gente reporte emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

¿Cómo trabaja el Cenapred con el Popocatépetl?

La detección de la actividad volcánica del Popocatépetl se realiza por medio de un sistema integral de monitoreo que incluye instrumentos sísmicos, cámaras de vigilancia y análisis químicos coordinados por el CENAPRED.En este papel, los sismógrafos son fundamentales para registrar los movimientos tectónicos y las vibraciones internas del volcán, permitiendo identificar temblores asociados a la presión de magma bajo la superficie. Este tipo de actividad sísmica ayuda a prever posibles erupciones, ya que un aumento en la frecuencia o intensidad de los sismos suele indicar que el magma está ascendiendo.Además, las cámaras de vigilancia, tanto visuales como térmicas, permiten observar en tiempo real la emisión de gases, cenizas y material incandescente lo que permite detectar variaciones de temperatura en el cráter y en las zonas circundantes, ofreciendo información sobre la presencia de lava o cambios en la actividad eruptiva.Otro aspecto importante es el monitoreo de los gases volcánicos que se mide a través de equipos especializados como espectrómetros, se miden las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y otros compuestos químicos que son liberados durante la actividad magmática. Un aumento repentino en la emisión de gases puede ser un indicador de que el magma se encuentra más cerca de la superficie.

PUBLICIDAD

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

¿Es seguro el montañismo en el Popocatépetl?

Aunque existen distintos parques eco turísticos cercanos a “Don Goyo” desde septiembre de 2022 el volcán mantiene un comportamiento que pone en <b>situación de riesgo</b> a la población, por lo que la Cenapred instauró un perímetro de seguridad de 12 kilómetros a la redonda.Esta realidad impacta en los deportes de montañismo. Es por esto que Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha estudiado al volcán Popocatépetl desde 1983, fue determinante al recomendar a los deportistas buscar otro destino para sus prácticas al aire libre.“Continuamente los amigos montañistas preguntan cuándo terminará la erupción, para poder volver a subir a la cumbre con seguridad. Como montañista que también soy, no vale la pena arriesgarse y como vulcanólogo, tampoco lo recomiendo”, mencionó Delgado Granados para Gaceta UNAM.Por su parte, José Manuel Casanova Becerra, fundador de la Asociación de Montañismo y Escalada de la UNAM, así como Lorenzo Ortiz Armas, instructor especialista en alta montaña de la misma Asociación, alertan a la población ante la posibilidad de ser víctima de fraude de algunas personas que organizan tours o viajes para subir al volcán.“Como montañistas extrañamos mucho ir al Popocatépetl, pero la actual situación nos hace voltear la vista hacia otras montañas. Se debe tomar conciencia de que no se puede exponer la vida de nadie por la necedad de querer subir al cráter del volcán, pues ni los equipos de socorro alpino ni las brigadas de rescate pondrán en riesgo sus vidas para salvar a personas inconscientes que se exponen a accidentes catastróficos”, afirmó Casanova Becerra en el Auditorio Ricardo Monges del Instituto de Geofísica.

Temas Relacionados

Actividad Popocatépetl hoyExhalaciones del Popocatépetl hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué significa soñar con problemas de salud, lo que dice la ciencia de los presuntos ‘malos presagios’

La interpretación de estos sueños responde a mecanismos cerebrales y estados de ánimo

Qué significa soñar con problemas de salud, lo que dice la ciencia de los presuntos ‘malos presagios’

Los cinco consejos de la mujer más rica de México para hacer crecer tu dinero

Las decisiones que guiaron a María Asunción Aramburuzabala tras una tragedia familiar la llevaron a construir la mayor fortuna femenina de México

Los cinco consejos de la mujer más rica de México para hacer crecer tu dinero

Cruz Azul vs Chivas y Pachuca vs Pumas: por qué canales ver la ida de las Semifinales del Clausura 2026

Los horarios de las dos eliminatorias aún están por definirse

Cruz Azul vs Chivas y Pachuca vs Pumas: por qué canales ver la ida de las Semifinales del Clausura 2026

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan tras su divorcio: este es el mensaje que dejó en shock a sus fans

Un reencuentro cinematográfico revive la conversación sobre una de las ex parejas más mediáticas del entretenimiento mexicano

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan tras su divorcio: este es el mensaje que dejó en shock a sus fans

Especialistas coinciden: las personas que comen chile son más felices y con mejor salud

Miles de años han consolidado al picante como un símbolo en la vida diaria mexicana y han revelado cómo puede influir en nuestro estado de ánimo gracias a sustancias muy particulares

Especialistas coinciden: las personas que comen chile son más felices y con mejor salud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Colectivo descubre 26 cuerpos en presunta fosa clandestina dentro de fraccionamiento en Jalisco

Las dos caras de Junior H: de llamar enemigo al gobierno a vocero de México Canta

Madres indígenas desplazadas en Guerrero exigen a Sheinbaum seguridad tras ataques de Los Ardillos: “No queremos más palabras vacías”

Tigres, armas y vehículos, los lujos que hallaron en la casa del operador de “El Señor de los Buques”, líder de una célula del Cártel de Noreste

ENTRETENIMIENTO

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan tras su divorcio: este es el mensaje que dejó en shock a sus fans

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan tras su divorcio: este es el mensaje que dejó en shock a sus fans

¿Fraude en La Mansión VIP? Por qué Sol León es señalada de trampa tras ganar la final

Sin indemnización y con una fría frase: Pati Chapoy recuerda la vez que “El Tigre” Azcárraga la despidió de Televisa

Las dos caras de Junior H: de llamar enemigo al gobierno a vocero de México Canta

Por qué Claudia Sheinbaum eligió a Majo Aguilar para cantar en la mañanera sobre Ángela Aguilar

DEPORTES

¡A Europa! Tras fracaso con Cruz Azul, este sería el nuevo equipo de Nicolás Larcamón

¡A Europa! Tras fracaso con Cruz Azul, este sería el nuevo equipo de Nicolás Larcamón

A un mes del Mundial 2026: Guadalajara ofrecerá festivales, música y experiencias únicas

A un mes del Mundial 2026: esta es la fecha oficial para entregar los estadios de CDMX, Monterrey y Guadalajara a FIFA

Pumas vs América: los mejores memes que dejó la eliminación de las Águilas de la Liguilla

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles