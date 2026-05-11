México

Clima en Cancún: temperatura y probabilidad de lluvia para este 11 de mayo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Benito Juárez)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Benito Juárez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 11 de mayo?, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Cancún.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este lunes, se estima que en Cancún habrá un 4% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 33 centígrados y una mínima de 24°. La nubosidad será del 17% y por la noche habrá una probabilidad del 10% de lluvias.

El pronóstico del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la joya turística de Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en esta región favorita de los turistas la temperatura media es de 26 grados, misma que puede llegar hasta los 35 grados durante el verano.

PUBLICIDAD

A pesar de que el clima es casi idéntico durante todo el año, se ven al menos dos tiempos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de precipitaciones pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.

Las lluvias siempre se hacen presentes, pero son más significativas en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro un descenso de las precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en CancúnClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas vs América EN VIVO: Las Águilas ya lo empataron 3-3 con gol de Zendejas

Con anotaciones de Duarte, Nathan y Carrillo, los auriazules ganan encuentro en el Olímpico Universitario en el global

Pumas vs América EN VIVO: Las Águilas ya lo empataron 3-3 con gol de Zendejas

BTS en México: ARMY creó su sección no oficial para los conciertos en plena calle

Un retrato sobre fans que incluso treparon árboles con tal de ver a los Bangtan boys en CDMX

BTS en México: ARMY creó su sección no oficial para los conciertos en plena calle

¿Diurna, nocturna o mixta? Estos son los horarios de la LFT para las jornadas laborales

El marco legal establece las condiciones, límites y formas de remuneración sobre el tiempo destinado a las labores

¿Diurna, nocturna o mixta? Estos son los horarios de la LFT para las jornadas laborales

Pronóstico del clima en Tijuana este 11 de mayo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Tijuana este 11 de mayo: temperatura, lluvias y viento

Resultados Sorteo Magno 391 Lotería Nacional domingo 10 de mayo: premio mayor y números ganadores

Quienes resulten ganadores cuentan con un plazo de 60 días a partir de la publicación de los resultados para reclamar su premio

Resultados Sorteo Magno 391 Lotería Nacional domingo 10 de mayo: premio mayor y números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango

Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango

Nacha Jasso, la primera gran narcotraficante y pionera de los cárteles

Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

ENTRETENIMIENTO

BTS en México: ARMY creó su sección no oficial para los conciertos en plena calle

BTS en México: ARMY creó su sección no oficial para los conciertos en plena calle

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: así va la última noche de ARIRANG

Alexis Ayala cambia de imagen tras anunciar su divorcio de Cinthia Aparicio

Maribel Guardia comparte conmovedor video de Julián Figueroa en el Día de las Madres: “Tratar de ser mejor hijo”

Así fue la relación de Denisse de Kalafe, la voz de 'Señora Señora', con su mamá

DEPORTES

Pumas vs América EN VIVO: Las Águilas ya lo empataron 3-3 con gol de Zendejas

Pumas vs América EN VIVO: Las Águilas ya lo empataron 3-3 con gol de Zendejas

Pachuca derrota 3-0 a Toluca y se convierte en el tercer semifinalista: así fueron los goles

Fans del FC Barcelona celebran victoria sobre el Real Madrid en el Fan Fest de LaLiga en CDMX

Javier Mascherano abre la puerta para dirigir en México rumbo al Mundial 2026

Javier Mascherano ve al Barcelona bicampeón y sueña con otro Mundial para Argentina