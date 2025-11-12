Feria de la esfera en Chingnahuapan 2025: Tito Double P, El Malilla y más en el cartel completo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Nacional del Árbol y la Esfera 2025 en Chignahuapan, Puebla, se consolida como uno de los eventos más destacados de la temporada navideña en México.

Del 21 al 30 de noviembre, el municipio conocido como el “Pueblo de la Esfera” recibirá a miles de visitantes interesados en adquirir esferas artesanales, disfrutar de una variada cartelera de artistas y participar en actividades para toda la familia.

Entre los artistas confirmados se encuentran Gloria Trevi, Tito Double P, Luis R. Conriquez, Kumbia Kings, El Malilla, El Trono de México, Invasores de Nuevo León y Sonido Fania 97, quienes se presentarán en el Campo Deportivo de Chignahuapan, también llamado Campo de Béisbol, ubicado en Tlaxco - Chignahuapan, Teotlalpan.

El acceso general a la feria y a los conciertos en la zona general tiene un costo de $100, aunque los precios varían según el artista y la ubicación dentro del recinto.

Cartelera de artistas y calendario de presentaciones

La programación musical inicia el viernes 21 de noviembre con la presentación de Kumbia Kings.

El sábado 22 será el turno de Gloria Trevi, seguida por El Trono de México el domingo 23.

El lunes 24 se ofrecerá un show infantil inspirado en la película “Coco”,

martes 25 el público podrá disfrutar de un espectáculo de lucha libre profesional.

El miércoles 26 se presentará Sonido Fania 97, el jueves 27 El Malilla, y el viernes 28 Tito Double P, uno de los artistas más esperados del género de corridos tumbados.

El sábado 29 subirá al escenario Luis R. Conriquez

La feria cerrará el domingo 30 con Invasores de Nuevo León.

(Chignahuapan)

Precios de boletos y puntos de venta

Kumbia Kings

VIP - 500 pesos

Oro - 300 pesos

Plata - 200 pesos

General - 100 pesos

Gloria Trevi

VIP - 1,500 pesos

Oro- 100 pesos

Plata- 600 pesos

General- 100 pesos

El Trono de México

VIP - 500 pesos

Oro - 300 pesos

Plata - 200 pesos

General - 100 pesos

Lucha libre

1,2,3 fila - 300 pesos

4-10 fila - 200 pesos

General - 100 pesos

El Malilla

VIP - 500 pesos

Oro - 300 pesos

Plata - 200 pesos

General - 100 pesos

Tito Double P

VIP -2 mil pesos

Oro - 1,200 pesos

Plata - 700 pesos

General - 200 pesos

Los precios de los boletos para los conciertos varían de acuerdo con el artista y la zona elegida.

Los boletos pueden adquirirse en línea a través de hercaticket.com o de manera presencial en la Oficina de Turismo Municipal de Chignahuapan y Zacatlán.

Actividades y atractivos adicionales

Más allá de los conciertos, la feria ofrece una amplia gama de actividades. Los visitantes podrán recorrer los talleres de esferas y adquirir cajas de seis piezas desde $40, con precios que aumentan según el tamaño y la complejidad del diseño.

El evento también incluye talleres artesanales, juegos mecánicos, muestras gastronómicas con platillos típicos de Puebla, un mirador con acceso de $200 para admirar el árbol monumental y exposiciones de artesanías locales. El ambiente familiar se complementa con espectáculos infantiles y la tradicional lucha libre.

