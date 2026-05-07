México

Maru Campos y gobernadores del PAN se reúnen con Isabel Díaz Ayuso en medio de controversia política

La visita de la funcionaria española estuvo marcada por reconocimientos oficiales, manifestaciones

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El encuentro se desarrolló en medio de un contexto político marcado por debates y manifestaciones en Aguascalientes.
El encuentro se desarrolló en medio de un contexto político marcado por debates y manifestaciones en Aguascalientes.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo un encuentro en Aguascalientes con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a otros mandatarios estatales emanados del PAN.

En la reunión también participaron la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel; la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.

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A través de redes sociales, Maru Campos informó que durante el encuentro compartieron experiencias y proyectos relacionados con cultura, turismo y deporte, temas que, señaló, representan áreas de oportunidad para fortalecer el desarrollo económico y social de las comunidades.

Mandatarios estatales del PAN participaron en el encuentro con Isabel Díaz Ayuso en Aguascalientes.
Mandatarios estatales del PAN participaron en el encuentro con Isabel Díaz Ayuso en Aguascalientes.

La mandataria chihuahuense destacó además la importancia del deporte como herramienta para fortalecer el tejido social y generar espacios de convivencia para niñas, niños y jóvenes.

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Visita de Isabel Díaz Ayuso genera reacciones políticas y protestas

La presencia de Isabel Díaz Ayuso en México ha estado acompañada de polémica debido a declaraciones recientes sobre modelos políticos y económicos en América Latina.

Durante actividades en Aguascalientes, la presidenta madrileña recibió reconocimientos oficiales, entre ellos la Medalla Especial al Mérito Cívico “Aguascalientes” y la distinción “Aguascalientes 450 años de Orden, Progreso y Libertad”, entregadas por autoridades locales y legislativas.

La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid incluyó encuentros con autoridades estatales en Aguascalientes.
La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid incluyó encuentros con autoridades estatales en Aguascalientes.

Sin embargo, algunos eventos estuvieron marcados por protestas de simpatizantes de Morena.

En una de las ceremonias, la regidora Martha Márquez interrumpió brevemente el acto para manifestarse por la situación del agua en la entidad y cuestionar los homenajes otorgados a la funcionaria española.

La protesta provocó momentos de tensión y la ceremonia fue suspendida por algunos minutos antes de continuar.

Además, durante la visita se desplegó un fuerte operativo de seguridad en distintos puntos de Aguascalientes, donde grupos de manifestantes intentaron expresar su rechazo a la presencia de la política española.

La visita generó una amplia agenda de trabajo entre autoridades mexicanas y españolas.
La visita generó una amplia agenda de trabajo entre autoridades mexicanas y españolas.

Ayuso responde a críticas y defiende sus posturas políticas

Durante su visita, Díaz Ayuso reiteró su postura en favor de modelos económicos liberales y señaló que los gobiernos deben crear condiciones para que las personas puedan emprender, estudiar y desarrollarse de manera independiente.

En días recientes, la política española respondió a las críticas generadas por su visita y aseguró que respeta las decisiones democráticas del pueblo mexicano y a las autoridades elegidas en las urnas.

Isabel Díaz Ayuso defendió sus posturas durante su visita a México. (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Isabel Díaz Ayuso defendió sus posturas durante su visita a México. (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Las declaraciones de Díaz Ayuso han generado respuestas desde el gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó previamente comentarios de la funcionaria española sobre el rumbo político y económico de México y defendió la soberanía del proyecto político nacional.

Maru Campos enfrenta presión política en Chihuahua por caso de agentes estadounidenses

La participación de Maru Campos en este encuentro ocurre además en un contexto político complejo para su administración en Chihuahua, derivado de la controversia por la presencia de presuntos agentes estadounidenses encubiertos en operativos de seguridad realizados en la Sierra Tarahumara.

El caso generó tensión entre el gobierno estatal y autoridades federales, luego de que se revelara que elementos extranjeros habrían participado en acciones contra el crimen organizado sin seguir todos los mecanismos de autorización establecidos por el Gobierno de México.

El accidente que costó la vida a dos ciudadanos estadounidenses revela tensiones no resueltas en la cooperación en materia de seguridad y plantea nuevos desafíos sobre el respeto mutuo al marco jurídico entre México y Estados Unidos. (Infobae-Itallana)
El accidente que costó la vida a dos ciudadanos estadounidenses revela tensiones no resueltas en la cooperación en materia de seguridad y plantea nuevos desafíos sobre el respeto mutuo al marco jurídico entre México y Estados Unidos. (Infobae-Itallana)

La polémica se intensificó tras un accidente vehicular ocurrido durante un operativo en Chihuahua, hecho que expuso la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

Posteriormente, autoridades federales señalaron que no existía autorización para que personal extranjero realizara labores operativas directas en el país, lo que abrió un debate político y legislativo sobre cooperación internacional en materia de seguridad.

Maru Campos sostuvo reuniones con funcionarios federales, entre ellos el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y anunció investigaciones internas relacionadas con el caso.

Pese a ello, la gobernadora ha defendido la coordinación internacional en temas de seguridad y aseguró que su gobie

"Es uno de los lugares más grandes hallados en el país, en donde se producían drogas químicas", aseguró el fiscal César Jáuregui Moreno (FGE Chihuahua)

¿Qué ocurrió en el caso de los presuntos agentes de la CIA en Chihuahua?

  • El caso surgió tras un accidente durante un operativo en la Sierra Tarahumara.
  • Se reveló la presencia de presuntos agentes estadounidenses encubiertos en acciones de seguridad.
  • Autoridades federales señalaron que no existía autorización para labores operativas extranjeras en México.El tema provocó tensión entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación.
  • Maru Campos rechazó comparecer ante el Senado para explicar el caso.
  • La gobernadora anunció investigaciones internas y defendió la cooperación internacional contra el crimen organizado.
  • Legisladores de Morena plantearon posibles sanciones políticas y legales por el caso.

El encuentro entre Maru Campos e Isabel Díaz Ayuso ocurrió en medio de un contexto político marcado por protestas y controversias, tanto por la visita de la funcionaria española como por la situación que enfrenta actualmente el gobierno de Chihuahua.

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