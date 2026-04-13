Beca Rita Cetina: esta fecha entregan las tarjetas para el apoyo de uniformes y útiles escolares

León Trujillo exhorta a las familias a preparar la documentación completa para evitar retrasos en la entrega y disposición del recurso escolar.

La Beca Rita Cetina inicia la entrega de tarjetas para estudiantes de primaria, proceso que lleva a cabo el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, que contempla a 7.2 millones de niñas y niños registrados como nuevos beneficiarios.

El funcionario informó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum este lunes 13 de abril que la dispersión del apoyo se realizará en agosto con un pago único de 2 mil 500 pesos para la compra de útiles y uniformes escolares. Las tarjetas serán entregadas entre el 18 de mayo y el 31 de julio.

León Trujillo detalla que el personal de becas se encuentra etiquetando una a una las tarjetas, a fin de garantizar que cada beneficiario reciba el apoyo correspondiente.

El coordinador advierte que madres, padres o tutores deben presentar identificación oficial en original y copia, acta de nacimiento y CURP en copia, así como comprobante de domicilio de los últimos seis meses. Para los estudiantes se solicita copia de acta de nacimiento y CURP. León Trujillo recalca que sin esta documentación no será posible recibir la tarjeta ni acceder al recurso.

El registro suma 7.2 millones de estudiantes para la beca

El proceso de entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina se realizará del 18 de mayo al 31 de julio en todo el país, según el Coordinador Nacional de Becas. (X@Julio_LeonT)

León Trujillo informa que la Beca Rita Cetina abre con 7.2 millones de registros de estudiantes de primaria.

El funcionario destaca que esta cifra corresponde al primer grupo de beneficiarios que accederá al programa, resultado del proceso de inscripción y revisión de documentos.

Durante la mañanera, el coordinador reitera la necesidad de que las familias preparen la documentación solicitada para evitar contratiempos al momento de recoger la tarjeta.

La dispersión del apoyo será en agosto

La Beca Rita Cetina inicia la entrega de tarjetas para 7.2 millones de estudiantes de primaria en México, marcando el arranque de este apoyo escolar. (Cortesía)

León Trujillo anuncia que la dispersión del apoyo de la Beca Rita Cetina se efectuará en agosto, mediante un solo pago de 2 mil 500 pesos para cada familia beneficiaria. Precisa que este monto está destinado a la compra de uniformes y útiles escolares, con el objetivo de apoyar a las familias al inicio del ciclo escolar.

El coordinador indica que el proceso de entrega de tarjetas se realizará entre el 18 de mayo y el 31 de julio.

La presidenta Claudia Sheinbaum respalda la implementación de la beca y destaca la importancia de este tipo de apoyos para la educación básica. El proceso de entrega culmina con la dispersión del recurso en agosto, cuando las familias podrán utilizar el apoyo para cubrir los gastos escolares de sus hijos.