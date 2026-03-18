“Hay que salvar la democracia”: líder del PRI busca ayuda del PAN y MC para fortalecerse en 2027

El PRI despliega la estrategia de “defensores de México” para reposicionarse y fortalecer su presencia territorial ante los próximos comicios.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, hizo un llamado directo a PAN y Movimiento Ciudadano para evitar la fragmentación del voto en las elecciones de 2027, en medio de un escenario de ruptura y redefinición dentro de la oposición.

El pronunciamiento se da mientras el priismo acelera su reorganización territorial con miras a los próximos comicios.

Alito Moreno pide unidad opositora para 2027

El líder priista insistió en que la prioridad debe ser la defensa del país y del sistema democrático, por encima de intereses partidistas.

“Nosotros estamos con México; hay que salvar al país, hay que salvar a la democracia”, afirmó. Además, advirtió que dividir el voto favorecería a Morena en los próximos procesos electorales.

En ese sentido, lanzó un mensaje a las dirigencias del PAN y de Movimiento Ciudadano, al señalar que cualquier cálculo político individual podría debilitar a la oposición.

Alejandro Moreno hizo un llamado a PAN y Movimiento Ciudadano para consolidar la unidad opositora rumbo a 2027. (Cuartoscuro)

Advertencia por fragmentación del voto

Moreno subrayó que la falta de acuerdos entre partidos opositores podría traducirse en derrotas generalizadas, especialmente en territorios donde el PRI aún mantiene presencia.

“Quien quiera hacer un cálculo político para pensar en su partido, no quiere a México”, sostuvo. También anticipó que las dirigencias deberán explicar eventuales resultados adversos si no se concreta una alianza.

El dirigente priista defendió que su partido mantiene una postura abierta a la construcción de coaliciones, pero también preparado para competir en solitario.

PAN y Movimiento Ciudadano se alejan del PRI

El llamado ocurre en un contexto de distanciamiento. La nueva dirigencia del PAN ha rechazado reconstruir la alianza con el PRI tras los resultados electorales de 2024, en los que la coalición opositora perdió apoyo significativo.

El PRI de Alejandro Moreno Cárdenas busca reconstruir una alianza con PAN y Movimiento Ciudadano para frenar la reforma electoral de Claudia Sheinbaum en el Congreso.

Movimiento Ciudadano, por su parte, también ha descartado integrarse a un bloque conjunto, lo que complica la conformación de una oposición unificada frente a Morena.

Este escenario ha derivado en tensiones internas, particularmente en el PAN, donde algunas dirigencias estatales no descartan mantener colaboración con el PRI en lo local.

PRI adelanta estrategia con “defensores de México”

En paralelo, el PRI anunció el despliegue de una estructura territorial denominada “defensores de México”, que operará en los 17 estados donde habrá elecciones a gobernador en 2027.

La estrategia busca posicionar perfiles que eventualmente podrían convertirse en candidatos, replicando un modelo similar al utilizado por Morena con sus estructuras territoriales.

(Foto: X/@alitomorenoc)

“Vamos a abrir las puertas del partido a ciudadanos, simpatizantes y sociedad civil”, declaró Moreno, al explicar que se flexibilizarán requisitos para candidaturas.

Reciclaje de cuadros y apertura a perfiles ciudadanos

La nueva estrategia incluye tanto figuras tradicionales del priismo como perfiles externos. Entre los nombres destaca Rosario Robles, exfuncionaria federal, cuya incorporación ha generado debate por su pasado político.

Moreno defendió su inclusión: “Rosario Robles es una mujer valiente, honesta e íntegra”.

Además, el partido perfila operadores en entidades clave, en un intento por fortalecer su estructura y recuperar competitividad electoral tras años de debilitamiento.

Así se configura el escenario opositor rumbo a 2027

La dirigencia del PRI decidió adelantarse al calendario electoral y desplegar una estrategia territorial en los estados donde habrá elecciones, con la intención de posicionar perfiles desde ahora.

En paralelo, el PAN ha optado por tomar distancia del priismo tras los resultados de 2024, al considerar necesario replantear su rumbo político.

Movimiento Ciudadano ha mantenido su negativa a integrarse a una alianza, lo que reduce las posibilidades de construir un bloque opositor amplio.

A nivel interno, persisten diferencias dentro del PAN, donde algunas dirigencias locales no descartan cooperación con el PRI en ciertos estados.

En este contexto, la fragmentación del voto se perfila como uno de los principales riesgos para la oposición frente a Morena en 2027.

El panorama rumbo a 2027 muestra a una oposición fragmentada y en proceso de redefinición, mientras el PRI busca reposicionarse y presionar por una eventual unidad que, hasta ahora, no logra concretarse.