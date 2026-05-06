Novio de Jaqueline denunció su desaparición, pero autoridades encontraron indicios de que él la durmió con pastillas

Jaqueline Cerecer de 48 años y madre de un hijo, está desaparecida, su novio denunció su ausencia pero las autoridades descubrieron que él está implicado y llevó a su hijo con el padre biológico Foto: Alerta violeta

La desaparición de Jaqueline Cerecer Ponce expone una escena de violencia y engaño que agrava la preocupación por la seguridad de las mujeres en México. El caso, que inició como búsqueda ciudadana en redes sociales, revela indicios de una traición extrema: las investigaciones apuntan que Lorenzo “N”, pareja sentimental de Jaqueline, sería quien planificó y ejecutó su desaparición tras drogarla y privarla de la libertad. La gravedad del hecho abre el debate sobre la necesaria revisión de los protocolos de búsqueda, que suelen dar credibilidad automática a familiares cercanos así como a sus primeras declaraciones.

El análisis realizado por la Fiscalía General de Baja California identifica a Lorenzo “N” como probable autor intelectual y material del delito. De acuerdo con la información oficial, el hombre habría aprovechado que Jaqueline Cerecer se sentía mal en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Pórticos del Valle, en Mexicali, para suministrarle pastillas para dormir y dejarla inconsciente. La investigación señala que, tras este acto, la privó de la libertad con la intención de ocultar su paradero. La ubicación de la joven se desconoce hasta el momento.

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Entre las pruebas reunidas se encuentran los movimientos posteriores de Lorenzo “N”, que usó el teléfono celular de Jaqueline para fabricar una historia sobre abandono: mandó mensajes desde el móvil de la víctima para alegar que ella lo había dejado y se había marchado acompañada de su hijo, fruto de una relación anterior. Estos mensajes formaron parte de la denuncia que él mismo presentó ante las autoridades, en un intento por pintar una aparente huida voluntaria. Posteriormente, Lorenzo “N” entregó al menor al padre biológico, movimiento que coincide con la versión que buscaba instalar ante la familia y la autoridad.

La versión oficial detalla que Lorenzo “N” sostenía que Jaqueline se encontraba en otro estado y había iniciado una nueva relación sentimental, mientras él alegaba mantener comunicación esporádica con ella en la que supuestamente le reiteraba que no tenía intención de regresar. Esta versión se sostenía solo en los mensajes y llamadas atribuidos al teléfono de la joven.

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Una persona con expresión de angustia leve se toma la cabeza mientras diversas pastillas y cápsulas flotan a su alrededor, simbolizando la compleja búsqueda de un tratamiento farmacológico eficaz para la bipolaridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de inteligencia realizado por la Fiscalía permitió poner en duda esta versión. Al analizar la ubicación del teléfono de Jaqueline Cerecer, los peritos determinaron que la línea permaneció en el mismo lugar donde se encontraba Lorenzo “N”, lo que descartó la hipótesis de que ella había salido de Mexicali. Esta prueba resultó determinante para orientar la investigación hacia la responsabilidad de la pareja sentimental.

Tras reunir estos elementos, la Fiscalía ejecutó un cateo en el domicilio de Lorenzo “N”. Durante el operativo aseguraron esposas y otros objetos que refuerzan la hipótesis de privación de la libertad. La presencia de estos objetos derivó en la aprehensión del presunto responsable por el delito de desaparición de persona.

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El menor, hijo de Jaqueline, permanece bajo el resguardo de su padre biológico, según el saldo provisional del caso. No se conoce el paradero del cuerpo de Jaqueline Cerecer Ponce. Las autoridades han preferido no dar información adicional sobre ese punto en sus declaraciones públicas.

El suceso vuelve a colocar en primer plano la vulnerabilidad de las mujeres ante actos de violencia que se gestan en el entorno familiar o de pareja. También fortalece la exigencia de que los protocolos institucionales basen su actuación en pruebas objetivas y no exclusivamente en las versiones iniciales proporcionadas por familiares, que pueden estar involucrados en el hecho.

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Las evidencias técnicas revelaron que la versión de “abandono” era falsa

El análisis de la telefonía determinó que el aparato celular de Jaqueline Cerecer nunca dejó Mexicali. La Fiscalía sostiene que este hallazgo desmanteló la hipótesis de huida voluntaria esgrimida por Lorenzo “N” y fue fundamental para solicitar y ejecutar su captura.

Durante la investigación, Lorenzo “N” manipuló la narración de los hechos ante familiares y autoridades. Utilizó el celular de la joven para simular mensajes y llamadas, además de otras acciones orientadas a generar confusión respecto al destino de Jaqueline.

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La Fiscalía halló esposas y objetos asociados a la privación de la libertad en el domicilio del presunto responsable

El cateo permitió incautar elementos que refuerzan la acusación en contra de Lorenzo “N”. La información oficial indica que el principal delito que enfrenta es desaparición de persona, aunque la indagatoria permanece abierta.

La localización del cuerpo de Jaqueline Cerecer Ponce sigue siendo desconocida, y la Fiscalía se reserva información sobre avances específicos en ese aspecto.

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Puntos clave:

Las investigaciones identifican a la pareja sentimental de Jaqueline Cerecer como autor intelectual y material de su desaparición.

El análisis de telefonía comprobó que el celular de la víctima nunca salió de Mexicali, desmintiendo la versión de abandono.

La Fiscalía aseguró esposas y otros objetos relacionados con la privación de la libertad durante un cateo en el domicilio del presunto responsable.