México

Temperaturas en Monterrey: prepárate antes de salir de casa

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Monterrey este martes:

PUBLICIDAD

En Monterrey se espera una temperatura máxima de 36 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En el mismo sentido, la nubosidad será del 71% en el transcurso del día y del 21% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 8.

La predicción del estado del tiempo en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre canículas, el clima de Monterrey

La mejor temporada para ir a la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se registra un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son en extremo altas, la capital vive una sequía que llega a su clímax entre julio o agosto, un tiempo que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la época de lluvia comienza en el otoño, siendo septiembre el mes con más precipitaciones, no obstante, ha habido ocasiones en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro disminuye a una media de 14 grados aunque el “día más frío” por lo general se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura más baja en la historia de Monterrey fue la de 1983, cuando el termómetro marcó -7.5 grados, mientras que la última nevada ocurrió en diciembre de 2004; en contraste, el día más caluroso se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MonterreyClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Calor extremo y lluvias aisladas marcarán el 5 de mayo en México

La onda de calor se intensifica en gran parte del país, mientras se prevén chubascos y vientos fuertes en distintas regiones

Calor extremo y lluvias aisladas marcarán el 5 de mayo en México

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Bahía de Banderas

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Bahía de Banderas

Clima en Ecatepec: temperatura y probabilidad de lluvia para este 5 de mayo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Ecatepec: temperatura y probabilidad de lluvia para este 5 de mayo

Clima en Mérida: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Mérida: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Ciudad de México este 5 de mayo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Ciudad de México este 5 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Colombia a “Alex”, pieza clave del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

Detienen en Colombia a “Alex”, pieza clave del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

Vinculan a proceso a Audias Flores, “El Jardinero”, jefe de plaza del CJNG

Detienen a cuatro personas con más de una tonelada de marihuana escondida en cajas de huevo

Golpe al CJNG en Colima: detienen a “El Chuky”, presunto jefe de plaza ligado a asesinatos

El Chapo no volverá a México: el juez Brian Cogan niega su extradición y descarta todas sus peticiones legales

ENTRETENIMIENTO

Tras comprometerse con un mexicano, Chingu Amiga quiere boda oaxaqueña y ser mamá: "Aquí sí puedo"

Tras comprometerse con un mexicano, Chingu Amiga quiere boda oaxaqueña y ser mamá: "Aquí sí puedo"

La razón por la que Majo Aguilar no quiere cantar con su primo Emiliano Aguilar

Imelda Tuñón felicita a su hijo por su cumpleaños y recuerda a Julián Figueroa: “La oscuridad cayó sobre nosotros”

Fey regresa al Auditorio Nacional, escenario donde rompió récord: fecha y precios para ‘Forever 17: The Happy Era’

Paulina Rubio llega tarde a audiencia donde se definirá el futuro de su hijo con Colate

DEPORTES

Comisión Disciplinaria salva al América de alineación indebida contra Pumas: solo habrá multa

Comisión Disciplinaria salva al América de alineación indebida contra Pumas: solo habrá multa

Cómo Martinoli influyó en el apodo de Eduardo Lamazón “Don Lama”

Así se despidió Eduardo ‘Don Lama’ Lamazón antes de fallecer: “Esto no es un final, sino una pausa en el camino”

Eduardo Lamazón: el experto en boxeo que le escribía cartas a Julio Cortázar, amaba el tango y los vinos

Eduardo Lamazón: “El boxeo me encontró a mí, fue accidental”