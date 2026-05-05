México

Calor extremo y lluvias aisladas marcarán el 5 de mayo en México

La onda de calor se intensifica en gran parte del país, mientras se prevén chubascos y vientos fuertes en distintas regiones

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Un mapa de México resalta con colores cálidos indicando una ola de calor. A su derecha, un reloj de pared analógico sin números y un calendario mensual con fechas visibles.
El país enfrenta este 5 de mayo una intensa onda de calor que afectará a la mayor parte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima en México para este martes 5 de mayo estará dominado por una intensa onda de calor que afectará a la mayor parte del país, combinada con lluvias aisladas y rachas de viento en distintas regiones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Onda de calor se intensifica en gran parte de México este 5 de mayo

El fenómeno más relevante será la persistencia de una onda de calor que impactará a 27 entidades del país, con temperaturas que en algunos estados superarán los 45 grados Celsius.

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  • Más de 45 °C: Durango, Sinaloa y Guerrero
  • Entre 40 y 45 °C: Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, entre otros
  • Entre 35 y 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Estado de México
  • Entre 30 y 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala

Este ambiente extremadamente caluroso será provocado por un sistema anticiclónico que limitará la formación de nubes y favorecerá cielos mayormente despejados.

Vista amplia del Zócalo de la CDMX con un letrero digital mostrando "32°C ALERTA DE CALOR", personas caminando y vendedores de bebidas bajo toldos verdes.
La onda de calor se mantiene como el fenómeno dominante en gran parte de México, con temperaturas extremas en varias regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvias y tormentas eléctricas: estados con precipitaciones este martes

Aunque el calor será dominante, también se esperan lluvias en varias regiones del país debido a la entrada de humedad y condiciones de inestabilidad atmosférica.

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  • Chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas
  • Lluvias aisladas: Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Fuertes vientos y tolvaneras afectarán el norte y centro del país

El pronóstico también advierte sobre condiciones ventosas en varias regiones, especialmente en el norte y noroeste.

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
Fuertes rachas de viento afectan diversas regiones del país junto con condiciones de calor extremo. Crédito: Cuartoscuro.
  • Rachas de 60 a 80 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas
  • Rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas, Nuevo León y el golfo de California
  • Rachas de 30 a 50 km/h: Ciudad de México, Estado de México y zona centro

Estas ráfagas podrían provocar la caída de árboles, anuncios publicitarios y reducir la visibilidad por tolvaneras.

Clima en el Valle de México: calor, bruma y posibles lluvias

Para la Ciudad de México y el Estado de México se espera un día con contrastes térmicos:

  • Temperatura mínima: 15 a 17 °C en CDMX
  • Temperatura máxima: 29 a 31 °CAmbiente: fresco por la mañana y caluroso por la tarde
  • Lluvias: aisladas en CDMX y chubascos en el Estado de México

Además, se prevé presencia de bruma durante el día, lo que podría afectar la visibilidad en zonas urbanas.

La Ciudad de México enfrenta un día cálido con temperaturas cercanas a los 30 °C y posibilidad de lluvias aisladas.
La Ciudad de México enfrenta un día cálido con temperaturas cercanas a los 30 °C y posibilidad de lluvias aisladas.

Riesgos asociados al clima: qué tomar en cuenta este 5 de mayo

Las condiciones meteorológicas previstas implican diversos riesgos para la población, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.

  • Las lluvias pueden provocar deslaves, crecida de ríos y encharcamientos
  • El viento fuerte podría derribar estructuras ligeras
  • La niebla reducirá la visibilidad en carreteras
  • El calor extremo eleva el riesgo de golpes de calor y deshidratación

En resumen, el clima de este 5 de mayo estará marcado por temperaturas elevadas en casi todo el país, con lluvias dispersas y episodios de viento fuerte.

En el Valle de México, el día será mayormente cálido con posibilidad de lluvias ligeras, por lo que se recomienda tomar previsiones tanto por el calor como por las precipitaciones aisladas.

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