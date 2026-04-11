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TXT anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum: fecha y hora para escucharlo en México

La banda dio a conocer todos los detalles del estreno de esta nueva era, comenzando con la publicación del video musical de la canción “Stick With You”

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TXT (X - @BIGHIT_MUSIC)

TXT, uno de los grupos más populares dentro de la industria del K-pop, anunció su regreso a la música con el lanzamiento del disco “7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns”, marcando su regreso después de casi un año desde su última producción discográfica.

Se trata de su octavo mini álbum, el cual se encuentra enfocado en una temática distinta a las que han presentado anteriormente, explorando nuevas propuestas sonoras. Este material forma parte de las celebraciones de su séptimo aniversario.

A través de sus redes sociales, la banda dio a conocer todos los detalles del estreno de esta nueva era, comenzando con la publicación del video musical de la canción “Stick With You”.

TXT dio inicio a su segundo tour mundial en Seúl, Corea del Sur el 25 y 26 de enero. TXT, con cinco mini álbums en su haber y dos álbums completos se embarcan en su segundo tour mundial que llegará a Asia y Estados Unidos (Foto: Cortesía - BIGHIT MUSIC)
TXT anuncia regreso a la música. (Foto: Cortesía - BIGHIT MUSIC)

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de TXT?

De acuerdo con la información brindada por la agrupación, su comeback está programado para el 13 de abril a las 18:00 horas (hora Corea del Sur), pero sus fanáticas mexicanas podrán disfrutar del lanzamiento del disco y el video musical el próximo lunes a las 3:00 horas (hora centro de México).

Esta producción musical tendrá un total de seis canciones que exploran distintos géneros y estilos dentro de su propuesta artística diferente a la que sus seguidoras están acostumbradas.

Canciones dentro de 7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns

  • BED OF THORNS
  • 하루에 하루만 더 (STICK WITH YOU)
  • TAKE ME TO NIRVANA (FEAT. 万妮达 VINIDA WENG)
  • SO WHAT
  • 21ST CENTURY ROMANCE
  • 다음의 다음
TXT
Canciones del nuevo disco de TXT. (X - @BIGHIT_MUSIC)

¿Cuándo fue la primera vez que TXT se presentó en México?

TXT hizo historia el pasado 5 de abril de 2025 cuando se presentó por primera vez ante sus fans mexicanas en el festival AXE Ceremonia, celebrado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

La agrupación surcoreana fue uno de los actos principales del evento, el cual reunió a miles de MOA (nombre del fanclub) que esperaron por años su debut en el país.

Durante su show, sonaron algunos de sus mayores éxitos, logrando una conexión especial con todo el público presente en el lugar, quienes cataron y gritaron con euforia cada canción.

El espectáculo destacó por su energía, producción y la emoción de ver a una banda de K-pop encabezando uno de los festivales con más convocatoria de México; marcando de la misma forma un logro al convertirse como uno de los actos surcoreanos en liderar el cartel.

Su participación consolidó su popularidad internacional y dejó una fuerte huella en su primera visita a México en 2025.

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