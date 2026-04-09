¿Cuáles son las consecuencias ambientales del Fracking tradicional? Sheinbaum lo explica

La jefa del Ejecutivo federal mencionó los peligros asociados al uso de grandes cantidades de agua y la contaminación con compuestos complejos durante la fracturación hidráulica, señalando la necesidad de incorporar opiniones de especialistas al debate. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

“¿Qué problema tiene el fracking? El principal problema ambiental del fracking o del gas no convencional es que utiliza mucha agua y esa agua se contamina con químicos muy difíciles de limpiar”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de prensa de este jueves 09 de abril del 2026.

La mandataria abordó los riesgos de la técnica tradicional de fracking y expuso la posición del gobierno frente a la explotación de gas no convencional en México.

La presidenta Sheinbaum resaltó como hecho principal que el método tradicional de fracking implica el uso intensivo de agua y su contaminación con sustancias químicas complejas.

Explicó que en el proceso convencional, se perfora un pozo y se inyecta una mezcla de agua y compuestos químicos para fracturar la roca y liberar el gas. Después, ese líquido queda aún más profundo que los acuíferos, lo que representa un riesgo ambiental crítico.

“Ese nosotros no queremos utilizarlo porque puede tener problemas”, afirmó.

Evaluación de nuevas tecnologías para la extracción de gas

La mandataria detalló que existen nuevas tecnologías en el ámbito internacional que buscan reducir el impacto ambiental del fracking. Destacó que algunos métodos emplean componentes biodegradables para fracturar las piedras y permiten el reciclaje del agua utilizada.

En estos casos, el agua empleada no necesariamente es agua dulce, sino que puede ser agua salada o proveniente de minas de carbón, la cual requiere procesos complejos para su potabilización. Señaló:

Un gato de bombeo opera cerca de una reserva de petróleo crudo en el campo petrolífero de la Cuenca Pérmica, cerca de Midland, Texas, EE. UU., el 18 de febrero de 2025. REUTERS/Eli Hartman

“Incluso esa agua no es agua dulce, sino puede ser agua salada o puede ser esta agua que hay en las minas de carbón, por ejemplo, que para potabilizarla requiere un proceso muy grande, porque no es potable per se”.

Sheinbaum Pardo subrayó la importancia de recurrir al conocimiento de especialistas en el tema, por ello, buscará la opinión de expertos para determinar qué tipo de químicos deben usarse y qué condiciones permiten el reciclaje del agua en estos procesos.

“Todo eso queremos que nos lo digan los expertos, qué tipo de químicos se deberían de usar, que en su mayoría, pues deben permitir el reciclamiento del agua y qué tipo de agua debe de usarse”, puntualizó.

Consulta a expertos y análisis de impactos ambientales en México

La presidenta recalcó que la administración federal no pretende aplicar el fracking tradicional y que la decisión sobre el uso de nuevas tecnologías estará sujeta al análisis y recomendaciones de especialistas. “Eso es lo que queremos que nos digan los expertos y los impactos que pudiera tener y, en todo caso, en dónde sí se podría hacer y en dónde no, en dónde podría tener impactos ambientales mayores”, explicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante La Mañanera, donde abordó la discusión sobre el fracking y las estrategias para fortalecer la soberanía energética de México.

Añadió que en México ya se han realizado estudios sobre los impactos del fracking y que se buscará integrar la experiencia internacional al análisis nacional.