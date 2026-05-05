Gobernadora de Nueva Jersey, EEUU, reivindica el legado mexicano en el Cinco de Mayo

La gobernadora Mikie Sherrill reconoce el importante papel de la comunidad mexicana en Nueva Jersey durante la celebración del Cinco de Mayo. (Instagram)

La gobernadora Mikie Sherrill de Nueva Jersey reconoció la importancia de la comunidad mexicana en el estado, al resaltar en una carta enviada para la ceremonia cívica de Cinco de Mayo celebrada en New Brunswick, la fortaleza de los lazos entre ambas naciones y la herencia cultural compartida.

En el mensaje, con fecha de este 5 de mayo, difundido por el consulado de México en New Brunswick, Sherrill subrayó que la efeméride es “más que una conmemoración militar”; lo define como un “símbolo duradero de valentía, determinación y orgullo” para los mexicano-estadounidenses, especialmente para quienes tienen raíces en Puebla.

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La gobernadora Sherrill destacó que el Cinco de Mayo representa la resiliencia de los antepasados y el valor de preservar la herencia cultural.

La gobernadora de Jersey destacó la manera en la que influye la comunidad mexicana al estado

Sherrill resalta el orgullo y la resiliencia de los antepasados mexicanos como parte esencial de la herencia cultural del estado. REUTERS/Brendan McDermid

Mikie Sherrill señaló la contribución de la comunidad mexicana a sectores como negocios, educación, servicio público y artes, y aseguró que su presencia “continúa enriqueciendo nuestro estado”. En su pronunciamiento incluyó una mención especial a la Ciudad de Passaic y al crecimiento de la presencia mexicana en la región.

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La gobernadora agradeció explícitamente a la cónsul jefe Mariana Díaz Nagore y al consulado de México en New Brunswick por su papel para fortalecer los intercambios culturales y fomentar “puentes de amistad y entendimiento entre nuestras comunidades”. Finalizó enviando sus mejores deseos para los asistentes a la ceremonia cívica de este año.

Consulado de México en Nueva Jersey conmemora la Batalla de Puebla

El Consulado de México en New Brunswick conmemora el 164.º aniversario de la Batalla de Puebla en Passaic, Nueva Jersey. Crédito: X/@ConsulmexNB (Captura de pantalla)

El Consulado de México en New Brunswick encabezó este 5 de mayo la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla en Passaic, Nueva Jersey. El evento reunió a funcionarios locales y miembros de la comunidad mexicana para recordar la fecha, que simboliza la resistencia mexicana frente al ejército francés en 1862.

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Entre los asistentes destaca el alcalde de Passaic, Héctor Lora, quien colaboró con el consulado en la organización, junto con el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante y el programa Mi Casa es Puebla del gobierno de Puebla.

La presidenta Sheinbaum rechaza injerencia extranjera en conmemoración de la Batalla de Puebla

Claudia Sheinbaum afirmó que ninguna potencia extranjera puede definir cómo se gobierna México. | (Crédito: Captura de pantalla/Youtube: Cepropie)

Claudia Sheinbaum advirtió que “ninguna potencia extranjera” puede definir cómo se gobierna México, al afirmar la soberanía nacional como principio de su administración.

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Desde Puebla, durante la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo, la presidenta subrayó que nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México, en respuesta a recientes presiones de Washington para fortalecer el combate al narcotráfico.

De acuerdo con EFE, al mencionar las invasiones extranjeras del siglo XIX, la mandataria asoció esos antecedentes históricos con la actualidad y sostuvo que el país defiende su independencia ante cualquier intervención.

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“El pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”, declaró Sheinbaum este 5 de mayo, recordando que las intervenciones pasadas se justificaron a partir de supuestos legales extranjeros.

La presidenta también dirigió un mensaje a quienes piden injerencia internacional, al advertir que “están destinados a la derrota”. Se dirigió directamente a Estados Unidos y evocó el vínculo entre Benito Juárez y Abraham Lincoln, calificando el reconocimiento de la República y el respaldo al abogado oaxaqueño como actos valiosos de la relación bilateral histórica.

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