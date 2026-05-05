Por guerra interna del Cártel de Sinaloa, Defensa opera en seis sectores clave con más de miles de elementos de las Fuerzas Especiales

La presencia militar en Sinaloa continúa desplegándose por toda la región, luego del aumento de violencia provocado desde 2024 por disputas internas dentro del Cártel de Sinaloa y que mantiene a la población en estado de alerta.

En conferencia de prensa, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó que el operativo abarca seis sectores clave: Cosalá, Mocorito, Culiacán, Badiraguato y Escuinapa, aunque no se revela la identidad del sexto municipio bajo resguardo militar.

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Según los reportes oficiales, las fuerzas especiales disponen de mil 409 efectivos, 325 vehículos y 28 aeronaves desplegados en las zonas mencionadas, lo que ha permitido una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidente.

En el marco de estas operaciones, las autoridades lograron la detención de 14 personas relacionadas con organizaciones criminales. Entre los detenidos se encuentran: Juan Carlos “N”, identificado como yerno de “El Mayo Zambada”; así como a Mauro “N”, alias “Jando”, quien fu encargado de supervisar el círculo interno de seguridad de Iván Archivaldo.

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180 militares llegan a Sinaloa. (SSP Sinaloa)

El despliegue militar también alcanzó a Jorge Ángel “N”, alias “Güerito Canovio”, señalado como jefe operativo de la facción “Los Menores”. Además de Jorge “N”, alias “Perris”, considerado el principal generador de violencia en el estado y quien falleció durante la persecución de su arresto.

Bajo la misma línea, el Secretario de la Defensa Nacional informó que los operativos lograron el aseguramiento de más de 26 toneladas de droga. Las acciones resultan en mil 506 personas detenidas por diversos delitos.

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Las autoridades federales aseguraron que la misión de reconocimiento en Sinaloa contempla patrullajes y operativos diarios, a través de unidades de fuerzas especiales en toda la región.

Ejes principales de seguridad en Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, subrayó que el Gobierno de México mantiene presencia permanente en Sinaloa. “Estamos hoy en Sinaloa para enviar un mensaje claro al pueblo: el Gobierno no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses”, afirma.

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante la reunión del Gabinete de Seguridad con la gobernadora interina de Sinaloa, este lunes. (Crédito: captura de pantalla | Gobierno de México)

Durante una reunión en Culiacán, García Harfuch destacó la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y autoridades estatales, como parte de las acciones conjuntas para proteger a la población y reducir la violencia en toda la región.

De acuerdo con la estrategia oficial de seguridad, se tienen contemplados tres ejes primordiales.

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Reducir la incidencia delictiva, especialmente el homicidio doloso y los delitos de alto impacto

Detener a los generadores de violencia, a quienes encabezan, financian y operan las redes criminales en el estado.

Fortalecer a las instituciones que protegen a la población mediante mejoras, capacidades de investigación, inteligencia, prevención y apoyo a la consolidación de la policía estatal.

Bajo este esquema, las autoridades insisten en que el trabajo coordinado y el fortalecimiento institucional son claves para recuperar la tranquilidad en el estado.

“Sinaloa tendrá principal atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población, reducir la violencia y fortalecer la paz”, concluyó.

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