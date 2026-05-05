México

Cómo ayudar a los niños a vivir su duelo cuando uno de sus abuelos fallece

Los pequeños pueden sentirse confundidos o inseguros cuando pierden a un ser querido, y el apoyo cercano les brinda herramientas para expresar su tristeza sin miedo

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Niño triste baja autoestima
Un diálogo honesto ayuda a despejar temores, facilita el entendimiento del adiós y fortalece el vínculo de confianza en la familia. (Freepik)

La muerte de un abuelo representa una de las primeras grandes pérdidas en la vida de muchos niños.

Es por esta razón que afrontar el duelo puede ser un reto tanto para ellos como para sus familias, ya que surgen dudas sobre cómo abordar el tema y cómo acompañar el dolor infantil de forma respetuosa y efectiva.

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Brindar apoyo emocional, comunicación clara y espacios para expresar lo que sienten es fundamental para que los niños puedan atravesar este proceso de manera saludable y aprender a enfrentar la ausencia de un ser querido.

Niño triste baja autoestima
La ausencia familiar puede provocar inseguridad y preguntas difíciles, pero el acompañamiento respetuoso les enseña a superar el dolor y a recordar con cariño. (Freepik)

Por qué la muerte de los abuelos puede ser difícil de enfrentar para un niño

La muerte de los abuelos puede ser difícil de enfrentar para un niño porque representa la pérdida de una figura de afecto, cuidado y seguridad dentro de la familia.

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Los abuelos suelen ser fuente de cariño, juegos, historias y experiencias únicas que fortalecen el sentido de pertenencia y la identidad familiar.

Para muchos niños, la muerte de un abuelo o abuela es el primer acercamiento directo a la pérdida y a la idea de la muerte, un concepto que puede resultar confuso y generar miedo, tristeza o ansiedad.

Además, los niños perciben el dolor y los cambios emocionales en sus padres y otros adultos, lo que puede intensificar su propio malestar.

La ausencia repentina de los abuelos también puede alterar rutinas o tradiciones familiares, haciendo más evidente el vacío emocional. En algunos casos, los niños pueden sentirse inseguros, abandonados o preguntarse si algo de lo que hicieron provocó la pérdida.

La dificultad para enfrentar este duelo radica en que los niños aún están desarrollando herramientas emocionales y cognitivas para procesar emociones complejas y dar sentido a experiencias dolorosas.

Por eso, requieren acompañamiento, comprensión y espacios seguros para expresar lo que sienten.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La muerte de los abuelos puede alterar tradiciones y generar vacío emocional, afectando el sentido de pertenencia e identidad familiar de los niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ayudar a los niños a vivir su duelo cuando uno de sus abuelos fallece

Ayudar a los niños a vivir su duelo tras la muerte de un abuelo implica acompañarlos de manera empática y honesta, respetando su edad y su capacidad para comprender la pérdida. Aquí algunas recomendaciones de especialistas en psicología infantil:

  • Hablar con honestidad. Explica la muerte de forma sencilla y acorde a la edad del niño. Evita frases confusas como “se fue de viaje” o “está dormido”, ya que pueden generar miedo o confusión.
  • Permitir y validar sus emociones. Escucha lo que sienten y dales espacio para expresar tristeza, enojo, miedo o confusión. Hazles saber que es normal sentirse así.
  • Mantener la rutina diaria. La estructura da seguridad. Seguir con horarios y actividades habituales ayuda a los niños a sentirse protegidos.
  • Recordar al abuelo o abuela. Habla de los momentos compartidos, mira fotos o haz dibujos juntos. Esto ayuda a integrar el recuerdo como parte de su historia.
  • Responder sus preguntas. Los niños pueden preguntar repetidamente sobre la muerte. Responde siempre con paciencia y claridad, adaptando las respuestas a su nivel de comprensión.
  • Evitar ocultar el duelo. No ocultes tus propias emociones. Mostrar tristeza enseña a los niños que sentir y expresar dolor es parte del proceso.
  • Buscar ayuda profesional si es necesario. Si el niño muestra cambios importantes en su comportamiento, tristeza prolongada o dificultades para adaptarse, es recomendable consultar a un especialista en salud mental infantil.

Acompañar a los niños en el duelo, con respeto y apertura, les ayuda a atravesar la pérdida y a desarrollar recursos emocionales para enfrentar futuras situaciones difíciles.

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