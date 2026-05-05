Citlalli Hernández arremete contra la oposición por reunirse en México con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Citlalli Hernández se reintegra a Morena rumbo a las elecciones 2027. | YouTube Morena

Citlalli Hernádez Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, criticó que políticos de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), se reunieron ayer con Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de México.

En su cuenta de X, la también exsecretaria de Mujeres acusó que la visita de la funcionaria española formó parte de la “agenda del PRIAN” para legitimarse en “voces externas”, en lugar de replantear su proyecto y renovar su organización interna.

PUBLICIDAD

“La agenda del PRIAN parece cada vez más desconectada del sentir del pueblo de México. Tras la debacle en las urnas, de la que no se recuperan, en lugar de replantear su proyecto y renovar sus cuadros, buscan legitimarse en voces externas, como la de Isabel Díaz Ayuso”, escribió en su centa de X.

En la misma publicación, cuestionó la aportación de la funcionaria española a México y calificó su visita como “un intento de importar una agenda política extranjera que desprecia la diversidad cultural y el papel de los pueblos indígenas”.

PUBLICIDAD

En este sentido, señaló a la oposición de apelar a la libertad en discurso, pero en la práctica alinerase con agendas que promueven los intereses de las élites economicas, repitiendo una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“La pregunta es: ¿qué aporta @IdiazAyuso? Parece un intento de importar una agenda política extranjera que desprecia la diversidad cultural y el papel de nuestros pueblos indígenas.

PUBLICIDAD

“Apelan a una supuesta “libertad”, pero, en la práctica, suelen alinearse con agendas que priorizan intereses de élites económicas por encima de los derechos sociales. Diría AMLO: quieren la libertad del zorro en el gallinero", concluyó.

Visita de Isabel Díaz Ayuso a México

Isabel Díaz Ayuso inició su visita institucional de 10 días en México con una misa en la Basílica de Guadalupe, donde fue recibida por autoridades eclesiásticas y por el cónsul de España.

PUBLICIDAD

Su agenda incluye actividades en Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y la Riviera Maya, con encuentros políticos, empresariales y culturales; sin embargo, no se contemplaron reuniones con el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, debido a las tensiones entre su administración con el gobierno español.

La gira ha recibido críticas desde la oposición española, que cuestionó la naturaleza y objetivos de la visita.

PUBLICIDAD

Durante su estancia, Díaz Ayuso sostuvo encuentros con empresarios mexicanos y españoles, donde promovió la cooperación económica y abogó por el libre mercado.

Participó en reuniones con compañías internacionales, asistió a actos académicos y recibió reconocimientos en Aguascalientes, como la Medalla de la Libertad y las Llaves de la ciudad, por su defensa de la Hispanidad.

PUBLICIDAD

La Comunidad de Madrid fue invitada de honor en la Feria Nacional de San Marcos, y la mandataria española participó en eventos enfocados en la relación cultural y económica entre ambos países.

En sus intervenciones públicas, Díaz Ayuso defendió la libertad de expresión y el mestizaje como elementos clave para el desarrollo social y criticó los discursos que fomentan la división, recalcando la importancia de preservar espacios de diálogo libre.

PUBLICIDAD

Señaló riesgos en modelos económicos que, según afirmó, inhiben la iniciativa individual y el esfuerzo personal, y subrayó que el apoyo estatal debe dirigirse solo a los sectores vulnerables, para evitar la dependencia institucional.

La visita estuvo marcada por tensiones políticas, protestas sociales y cuestionamientos tanto en México como en España. Díaz Ayuso firmó una Carta de Amistad con Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc y reiteró su intención de fortalecer los lazos económicos entre Madrid y México.

PUBLICIDAD

Insistió en la necesidad de reglas claras y libre mercado, mientras enfatizaba que las diferencias políticas no debían afectar las oportunidades de cooperación bilateral.

¿Quién es Isabel Díaz Ayuso?

De acuerdo con sui página de internet, Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid desde agosto de 2019 y previamente fue viceconsejera de Presidencia y Justicia en el gobierno autonómico.

Es licenciada en Periodismo y tiene un diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, ha obtenido también un Máster en Comunicación Política y Protocolo.

Ha trabajado en departamentos de comunicación de varias empresas y fundaciones, así como en emisoras de radio y prensa digital en España y otros países.

Fue elegida diputada en la Asamblea de Madrid en 2011, y renovó su acta en esta cámara en las elecciones de 2015, 2019, 2021 y 2023, siendo en 2015 Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea.