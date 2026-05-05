México

Captan a trabajadores de la Calzada Flotante de Tlalpan laborando en medio del sismo en CDMX

Personal se mantuvo dentro de la obra pese a la activación de la alerta sísmica en la capital este 4 de mayo

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Captaron el momento en que trabajadores de la Calzada Flotante de Tlalpan fueron sorprendidos por el sismo de este 4 de mayo (X/ @LaloGonzalezM)
Captaron el momento en que trabajadores de la Calzada Flotante de Tlalpan fueron sorprendidos por el sismo de este 4 de mayo (X/ @LaloGonzalezM)

La mañana de este lunes 4 de mayo se registró un sismo de magnitud 5.6, su epicentro fue a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca; en la Ciudad de México se activaron todos los protocolos correspondientes, por lo que sonaron los altavoces con la alerta sísmica.

Luego de la emergencia, en redes sociales se viralizó un video que captó cómo actuaron los obreros que trabajan en la construcción de la Calzada Flotante de Tlalpan, pese a que se encontraban en el tramo elevado en medio de la obra negra, no evacuaron y permanecieron en su lugar de trabajo a la espera de que terminara la emergencia para retomar sus actividades.

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Este momento se volvió viral rápidamente, pues en las imágenes se aprecia que los trabajadores no mostraron preocupación por el sismo en la CDMX, pese a que previamente sonó la alerta sísmica, no se mostraron preocupados por lo que pudiera pasar.

En redes sociales se difundió un video en el que se observa a varios trabajadores de la Calzada Flotante de Tlalpan durante el sismo de este lunes 4 de mayo, el personal no evacuó y se mantuvo sobre la estructura de concreto elevada con armaduras de acero expuestas; pese a la activación de la alerta sísmica, continuaron con sus funciones (X/ @LaloGonzalezM)

Se aprecia que, al no ser tan perceptible el movimiento telúrico, continuaron con sus labores. Cabe recordar que personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse) mantiene labores para concluir lo más pronto este proyecto que forma parte de las obras rumbo al Mundial 2026.

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¿Cómo va la construcción de la Calzada Flotante de Tlalpan?

La Calzada Flotante Tlalpan, proyecto elevado que conectará Plaza Tlaxcoaque con la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro, presenta un avance considerable y mantiene como objetivo inaugurarse antes del inicio del Mundial 2026, según información de Grupo Idinsa y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México.

Un video difundido en redes sociales reveló que al menos una columna de la estructura fue vandalizada con grafitis, a pesar de la presencia de personal laborando en el sitio.

Así avanza la obra de la Calzada Flotante en Tlalpan a menos de 100 días para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)
Así avanza la obra de la Calzada Flotante en Tlalpan a menos de 100 días para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

Usuarios y vecinos han manifestado molestias por los cierres viales implementados en San Antonio Abad, necesarios para el desarrollo de la obra, que comenzó a finales de 2025 con tareas de obra civil y levantamiento de columnas. La estructura está diseñada como corredor peatonal elevado, parte de las acciones para mejorar la movilidad rumbo a la Copa Mundial 2026.

La constructora reportó la conclusión de los trabajos de elevación de columnas, así como la colocación de barandales, macetas y sectores de piso y estructuras metálicas en el parque elevado, según un video publicado en redes sociales. Raúl Basulto Luviano, titular de la Sobse, realizó un recorrido por el tramo desde Plaza Tlaxcoaque hasta San Antonio Abad y documentó la etapa actual.

Así avanza la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)
Así avanza la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

De acuerdo con declaraciones de Adrián Rubalcava Suárez, director general del STC Metro, las actividades se ejecutan fuera de los horarios críticos y bajo vigilancia constante, garantizando que “las labores no afectan la operación ferroviaria”. La coordinación involucra a la Sobse, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y la administración del Metro.

En cuanto a la fecha de conclusión de las obras, las autoridades no han compartido alguna fecha prevista para la entrega del puente peatonal iluminado.

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