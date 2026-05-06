Marina del Pilar no deja el gobierno de Baja California: pide a alcaldes y legisladores trabajar en unidad

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, da a conocer agenda del 5 de mayo donde incluye la reunión con legisladores y alcaldes.

La especulación sobre la licencia de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, se ha mantenido al centro de la conversación pública, derivado de las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya y 9 personas más, quienes presuntamente tendrían vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La decisión toma relevancia debido a que podría “seguir los mismos pasos” que su homologo con licencia, ya que en 2025, tanto a la gobernadora como a su esposo les fue retirada la visa por parte del gobierno estadounidense.

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¿Marina del Pilar convoca a reunión?

Una reunión convocada este 5 de mayo habría detonado distintas hipótesis sobre la permanencia de Marina del Pilar como mandataria estatal, debido a que convocó una reunión con legisladores y alcaldes.

Sin embargo, en medio de la polémica noticia, el vocero del gobierno de Baja California, Jesús López Romandía, aseguró la mañana de este martes que la reunión no tenía el objetivo que se ha difundido en redes sociales y distintos medios de comunicación, rechazando rotundamente que la gobernadora pida licencia.

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Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, no pedirá licencia. (Foto: redes sociales)

El encuentro se realizaría la tarde de este 5 de mayo, con el objetivo de abordar temas estratégicos, aunque la ubicación de la reunión no se dio a conocer.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, destacó a través de un video en sus redes sociales las actividades a realizar durante este martes, donde detalló que tiene programadas reuniones con legisladores, alcaldes y alcaldesas para coordinar acciones y mantener la transformación del estado. Afirmó que la agenda continúa con normalidad y recuerdo que el miércoles se llevará a cabo la tradicional mañanera.

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Entre los temas abordados en dicha reunión, se encuentran:

Fortalecimiento de la coordinación institucional para el bienestar de las y los bajacalifornianos.

Construcción de una agenda común de trabajo entre la gobernadora, alcaldes y legisladores locales y federales.

Impulso de políticas públicas con enfoque social para reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida.

Prioridad al fortalecimiento de la seguridad en el estado.

Impulso a la obra pública como parte de la agenda conjunta.

Continuidad y fortalecimiento de los programas sociales.

Disposición al diálogo permanente y constructivo con representantes populares.

Alineación con las políticas federales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esto dijo Marina del Pilar cuando le retiraron la visa

El 12 de mayo de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó en conferencia de prensa que el 10 de mayo le fue revocada su visa para ingresar a Estados Unidos. Dijo que la medida no la define como persona y afirmó: “me definen mis valores”. Insistió en que la cancelación fue una decisión administrativa y no una acusación, pues “no hay delito, no hay una falta”.

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Marina del Pilar sostuvo que no se le comunicó la razón específica de la revocación y aseguró que está tranquila, confiando en que el asunto se aclarará. “Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que haya hecho algo malo”, declaró.

La gobernadora señaló que algunos actores políticos han usado el caso como un arma en su contra: “Jamás le he hecho daño a nadie ni lo haré, porque hay valores que son pilares en mi vida. No le busquen, no hay nada qué esconder, no hay nada qué averiguar para dañar mi imagen”.

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Después aceptó que su exesposo estaba siendo investigado

La gobernadora de Baja California confirmó que la FGR investiga a su exesposo, Carlos Torres. Crédito: Facebook/Marina del Pilar

Luego de meses de polémica y especulación, el pasado 21 de enero, Marina del Pilar salió a confirmar que su exesposo, Carlos Torres Torres, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

La gobernadora de Baja California reconoció públicamente que tenía conocimiento del caso abierto por la Fiscalía, relacionado con presuntos delitos de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

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Durante una conferencia matutina en Tijuana, Marina del Pilar admitió que la denuncia contra su exesposo era un asunto conocido desde hacía alrededor de un mes, cuando se filtraron citatorios y la información llegó a medios de comunicación. Explicó que la investigación, donde también aparece el nombre del hermano de Torres, se basa en una denuncia anónima.

La carpeta de la FGR detalla que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de 150 mil dólares de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública en Mexicali, para permitir la operación de Los Rusos, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa. Marina del Pilar expresó confianza en el trabajo de la Fiscalía y en la seriedad del proceso.

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Por su parte, Carlos Torres reconoció la existencia de la investigación en una carta dirigida a medios, aunque intentó restar importancia al señalar que la denuncia es anónima y que está dispuesto a colaborar para esclarecer los señalamientos.

Rocha Moya pidió licencia en medio del escándalo

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, dejó el cargo tras la aprobación unánime del Congreso estatal a su solicitud de licencia temporal, en medio del escándalo por investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses habrían iniciado indagatorias sobre presuntos nexos de Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

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Las fuentes consultadas señalan que la medida contra Rubén Rocha Moya se mantuvo en reserva hasta su reciente divulgación, en un contexto de creciente presión internacional sobre presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. (Infobae-Itzallana)

La noche del 1 de mayo, Rocha Moya solicitó la licencia “mientras dure el proceso de investigación”. Argumentó que lo hace por convicción republicana y para no dejar dudas sobre la legalidad de su conducta.

La decisión se formalizó en sesión extraordinaria este 2 de mayo, cuando el pleno del Congreso estatal turnó la propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, para definir quién ocupará el cargo de manera interina.

Estos son los mexicanos acusados por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York

La lista presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tensado la relación con México, debido a los señalamientos y la presión mediática que esto ha generado, al grado de que tres funcionarios en activo han pedido licencia hasta que la Fiscalía termine las investigaciones. Los acusados son los siguientes:

Funcionarios públicos en activo:

Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa, 76 años (con licencia)

Enrique Inzunza Cázarez: Senador y ex secretario general de Sinaloa, 53 años

Dámaso Castro Zaavedra : Vicefiscal estatal, 54 años (con licencia) Vicefiscal estatal, 54 años

Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán, 41 años (con licencia)

Exservidores públicos:

Enrique Díaz Vega: Ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, 50 años

Marco Antonio Almanza Avilés: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 54 años

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 45 años

Gerardo Mérida Sánchez: Ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: Ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, 55 años

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: Ex mando en la Policía Municipal de Culiacán, 35 años