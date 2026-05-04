México

Pensión Adultos Mayores: quiénes cobran su pago de 6 mil 400 pesos mañana martes 5 de mayo

El beneficio será depositado para quienes cumplen este criterio según el calendario más reciente del programa

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Fila de personas adultas mayores y personal de apoyo frente a un Banco del Bienestar con un letrero indicando 'Último día entrega tarjetas: 25 de abril'.
Los adultos mayores podrán consultar la fecha exacta para evitar filas y tener mayor seguridad en el cobro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social del Gobierno de México. Brinda apoyo económico bimestral a personas de 65 años en adelante.

El objetivo es contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional.

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El apoyo se entrega de manera directa, usualmente a través de una tarjeta bancaria. El monto de la pensión se revisa periódicamente; hasta el primer semestre de 2026, el depósito es de 6 mil 400 pesos por beneficiario, cantidad que ya incluye el aumento de 200 pesos aplicado por el Gobierno de México para este periodo.

La organización alfabética busca facilitar la entrega y proteger a quienes dependen de este apoyo económico.
La organización alfabética busca facilitar la entrega y proteger a quienes dependen de este apoyo económico.

Quiénes cobran su pago de 6 mil 400 pesos mañana martes 5 de mayo

Personas adultas mayores con la inicial B en su primer apellido reciben mañana martes 5 de mayo el pago de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026.

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La dispersión del recurso se realiza bajo un calendario alfabético, lo que permite a cada beneficiario identificar el día en que recibe el pago y evita saturaciones en bancos y módulos.

Según el Gobierno federal, esta estructura busca proteger a quienes reciben el apoyo y garantizar la fluidez del proceso.

La Pensión para el Bienestar tiene el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor mediante un ingreso no contributivo, asegurando respaldo económico y acceso regular a protección social, de acuerdo con la estrategia social nacional.

Para acceder a este ingreso, el programa exige la entrega de acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y un número de contacto.

En el caso de auxiliares, se añade un documento que acredite el vínculo con la persona beneficiaria, conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Bienestar.

Hombre adulto mayor sonriente sostiene un calendario que dice "PENSIÓN ADULTOS MAYORES" frente a la Secretaría de Bienestar.
El pago de la pensión incluye el aumento de 200 pesos autorizado por el Gobierno de México para el periodo mayo-junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario OFICIAL para la pensión Adulto Mayor

El siguiente es el calendario oficial para el mes de mayo para la Pensión del Bienestar de los Adultos Mayores:

  • Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
  • Letra B | martes 5 de mayo de 2026
  • Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
  • Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
  • Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
  • Letra G | martes 12 de mayo de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
  • Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
  • Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026
Calendario mayo Pensión Adultos Mayores
Calendario oficial bimestre mayo-junio 2026 Pensión del Bienestar Adultos Mayores. (Gobierno de México)

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