México

Agua de avena con chía: receta fácil para desinflamar y mantener un abdomen plano

Consumir esta bebida de forma regular puede favorecer la saciedad y contribuir a una alimentación balanceada

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Vaso alto con agua de avena y semillas de chía sobre una barra de mármol blanco, con ingredientes como avena y leche en una cocina iluminada por el sol.
Consumir esta bebida de forma regular puede favorecer la saciedad y contribuir a una alimentación balanceada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de agua de avena con chía se extiende en México y otros países de América Latina como una opción que contribuye a mejorar la digestión, regular el tránsito intestinal y controlar el apetito. Este preparado reúne fibra soluble, compuestos antioxidantes y minerales que inciden en la salud digestiva y metabólica.

En personas que buscan estrategias para bajar de peso, la avena y la chía se identifican por su capacidad para generar saciedad. La mezcla aporta una sensación de estómago lleno que puede reducir el consumo calórico entre comidas. El alto contenido de fibra soluble es un factor que ayuda a prolongar la saciedad y regular los picos de glucosa.

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Diversos estudios sobre la fibra soluble indican que un consumo diario de este tipo de fibra disminuye hasta en 10 por ciento la absorción de colesterol en el intestino. La avena contiene beta-glucanos, mientras que la chía aporta mucílagos, ambos compuestos que favorecen la regulación de los niveles de azúcar y lípidos en sangre.

Batido saludable, desayuno nutritivo, superalimentos, bebida vegetal, avena cremosa, chía energética. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El agua de avena con chía destaca por sus propiedades para regular el tránsito intestinal, reducir la inflamación abdominal y mantener estables los niveles de azúcar y colesterol en sangre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua aliada para el tránsito intestinal

La combinación de avena y chía funciona como un regulador natural del tránsito intestinal. La fibra soluble retiene agua y forma un gel que facilita el paso de los desechos por el colon. Este efecto resulta útil para quienes padecen estreñimiento o digestiones lentas.

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La chía, al hidratarse, incrementa su volumen y actúa como un lubricante suave, mientras que la avena suaviza las heces. Consumir esta bebida de forma regular puede reducir la inflamación abdominal relacionada con la retención de gases y la acumulación de residuos en el intestino.

Regulación de azúcar y colesterol con ingredientes naturales

El agua de avena con chía colabora en el control de la glucosa y el colesterol. La fibra soluble atrapa parte de los azúcares y grasas presentes en los alimentos, retrasando su absorción en el intestino delgado. Esto ayuda a mantener niveles más estables de azúcar en sangre después de las comidas y a reducir el riesgo de picos glucémicos.

El consumo constante de esta bebida puede ser útil como complemento en planes de alimentación para personas con diabetes o colesterol elevado. No sustituye el tratamiento médico, pero puede integrarse como parte de una dieta balanceada.

Batido saludable, desayuno nutritivo, superalimentos, bebida vegetal, avena cremosa, chía energética. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consumir esta bebida de forma regular puede favorecer la saciedad y contribuir a una alimentación balanceada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar el agua de avena con chía

Ingredientes:

  • Medio litro de agua
  • 3 cucharadas de avena
  • 1 cucharada de chía
  • Jugo de medio limón(Opcional)
  • Canela o vainilla al gusto

Preparación:

  1. Coloca la avena y la chía en medio litro de agua.
  2. Deja reposar la mezcla durante al menos dos horas para que los ingredientes se hidraten y suelten sus propiedades.
  3. Agrega el jugo de medio limón.
  4. Mezcla bien antes de servir.
  5. No es necesario endulzar, pero puedes añadir un poco de canela o vainilla al gusto si lo prefieres.

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