Playas y lagunas de Guerrero bajo vigilancia por cocodrilos:

Se busca colocar señales para prevenir algún incidente. (Foto: Gobierno de Acapulco)

Una serie de incidentes recientes de cocodrilos en la Costa Chica de Guerrero ha motivado la colocación de señales preventivas en zonas cercanas a cuerpos de agua.

Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para advertir a la población y a los bañistas sobre la presencia de cocodrilos, especialmente en sitios como la laguna de Chautengo y las playas de Pico del Monte y Llano de la Barra.

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La decisión responde a reportes de ataques de estos reptiles en fechas recientes, una situación que llevó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero a iniciar una campaña de advertencia.

Alejandro Palma Pacheco, delegado regional de la dependencia, explicó que la instalación de señalética busca reducir los riesgos para quienes frecuentan estas áreas.

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Los cocodrilos han aparecido recientemente en lagunas y playas de Guerrero. (Foto: Gobierno de Acapulco)

Colocación de señales en zonas de riesgo

Por instrucciones de la gobernadora y del secretario de Medio Ambiente estatal, Ángel Almazán Juárez, se implementaron trabajos de señalización en los puntos con mayor presencia de cocodrilos.

El objetivo es informar de manera clara a los visitantes y habitantes sobre la necesidad de tomar precauciones antes de acercarse o ingresar a los cuerpos de agua.

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En un video difundido en redes sociales, Palma Pacheco detalló que la iniciativa abarca tanto la playa Pico del Monte como la laguna de Chautengo.

La información oficial no precisó la cantidad exacta de ataques registrados, pero subrayó la urgencia de actuar para evitar nuevos incidentes.

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El propio secretario Almazán Juárez reconoció el esfuerzo del personal encargado de colocar la señalética y reiteró que la prioridad es fortalecer la seguridad de la población.

Además, insistió en la importancia de promover una convivencia responsable con la fauna silvestre de la región.

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FB: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero

Recomendaciones para prevenir incidentes

La Coordinación Estatal de Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones para quienes visiten zonas con potencial presencia de cocodrilos.

Entre las medidas principales se encuentra informarse previamente sobre el entorno y evitar nadar en sitios donde se hayan reportado avistamientos recientes de estos animales.

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Las autoridades recomiendan no acampar cerca de las orillas, mantener una distancia prudente y abstenerse de alimentar a los cocodrilos, ya que esto altera su comportamiento natural.

Además, recalcan la necesidad de no tocar ni intentar capturar a los reptiles bajo ninguna circunstancia.

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FB: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero

Si se navega en bote, es fundamental no inclinarse sobre el agua ni sacar ninguna parte del cuerpo fuera de la embarcación.

Estas pautas buscan minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de quienes disfrutan de la costa guerrerense.

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La instalación de señalización en playas y lagunas responde al incremento de ataques de cocodrilos en la región de Costa Chica.

Las autoridades buscan alertar mediante advertencias visibles y fomentar la prevención, protegiendo así tanto a la población local como a los visitantes.

Ante la presencia creciente de cocodrilos en áreas turísticas y habitadas, las acciones coordinadas entre gobierno y sociedad resultan esenciales para evitar tragedias.

La vigilancia, el respeto a las recomendaciones y la convivencia responsable con la fauna silvestre son clave para disfrutar de los recursos naturales de Guerrero sin poner en riesgo la vida humana ni la de los animales.