Fitch Ratings ratifica calificación de México en “BBB-” y da a conocer factores para mejorarla

Fitch Ratings ratifica calificación de México en “BBB-”.

Este viernes 10 de abril, la calificadora Fitch Ratings confirmó para México la nota de “BBB-” y sostuvo una perspectiva estable. En el informe emitido dio a conocer distintos factores para la mejora de esta calificación.

El reporte reconoce el marco de política macroeconómica prudente, la solidez de las cuentas externas y una economía amplia y diversificada, aunque señala límites por crecimiento moderado a largo plazo, ingresos bajos y compromisos fiscales, además de los pasivos contingentes de Pemex.

La agencia proyecta que el déficit fiscal principal bajó a 4.9% del PIB en 2025, o 4.4% neto de la liquidación de los atrasos de proveedores de Pemex. Esta reducción, impulsada por recortes en la inversión de capital, mantiene el déficit por encima de la mediana para la categoría “BBB”, que es de 3%. Fitch prevé que la deuda pública general supere el 58% del PIB para 2027, reflejando déficits amplios y bajo crecimiento económico.

Factores que podrían mejorar la calificación

Fitch identifica varios elementos que podrían conducir a una mejora de la nota soberana del país:

Consolidación fiscal que logre reducir la relación deuda/PIB, especialmente si se logra a través de un aumento en los ingresos fiscales.

Reducción de los pasivos contingentes de Pemex .

Mejores perspectivas de inversión y crecimiento , respaldadas por reformas internas o mayor integración comercial.

Estabilidad en el marco de políticas y gobernanza institucional robusta.

La calificadora también subraya que una consolidación fiscal significativa dependerá de un crecimiento económico más fuerte o de una reforma tributaria. Hasta ahora, las autoridades han evitado impulsar reformas de gran calado en materia fiscal.

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