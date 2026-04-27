México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 27 de abril

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar

13:39 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum Pardo informa que en su conferencia de este lunes 27 de abril anunciará la disminución de las comisiones en el pago de las gasolinas y del diésel para las personas que pagan con tarjeta de crédito o débito, lo que ayudará a “disminuir las comisiones y a bajar el costo de las gasolinas”.

12:36 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

EN VIVOLa MañaneragasolinaClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

Últimas noticias

Así fue el bochornoso momento de Carín León durante su presentación en el Supernova: Génesis 2026

Una noche de espectáculo se transformó en tensión inesperada cuando los errores técnicos obligaron a improvisar frente a miles de asistentes

Así fue el bochornoso momento de Carín León durante su presentación en el Supernova: Génesis 2026

Mueren funcionario de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y adolescente tras volcadura de kayak en Coahuila

Roberto Enríquez de la Garza falleció cuando intentó rescatar a los ocupantes de una embarcación accidentada en el Río Bravo, cerca de la presa La Amistad

Mueren funcionario de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y adolescente tras volcadura de kayak en Coahuila

Sudores nocturnos en hombres: qué podría estar diciendo esto de tu salud y cuáles señales no debes omitir

La sudoración nocturna puede estar asociada a diversas causas

Sudores nocturnos en hombres: qué podría estar diciendo esto de tu salud y cuáles señales no debes omitir

Cómo lograr una vida saludable después de los 60: los consejos simples detrás de la dieta de la cantante Ana Belén

La cantante española muestra que no se necesitan fórmulas mágicas ni dietas estrictas para disfrutar de una vida plena y saludable

Cómo lograr una vida saludable después de los 60: los consejos simples detrás de la dieta de la cantante Ana Belén

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 27 de abril: sin paso en Av. Insurgentes a la altura de El Vigilante

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 27 de abril: sin paso en Av. Insurgentes a la altura de El Vigilante

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consumo en caída y salarios rezagados: los factores que frenan la recuperación de la economía

Consumo en caída y salarios rezagados: los factores que frenan la recuperación de la economía

Salud y naturaleza: Alemania impulsa rutas y parques para caminar descalzo

Entradera, persecución, tiroteo y muerte en La Matanza: un delincuente fue abatido por la Policía tras robar una casa

Adorni expondrá el miércoles a partir de las 10:30 y la oposición termina de ajustar su estrategia

El divertido cruce de idiomas de Luisana Lopilato en una noche familiar: “Mi cerebro bilingüe olvidando palabras”

INFOBAE AMÉRICA

Salud y naturaleza: Alemania impulsa rutas y parques para caminar descalzo

Salud y naturaleza: Alemania impulsa rutas y parques para caminar descalzo

El acusado del tiroteo que obligó a evacuar a Trump durante la Cena de Corresponsales declara ante un tribunal federal

Helena Bonham Carter abandona ‘The White Lotus’ y HBO reescribe la historia para la cuarta temporada

La confesión de Maitland Ward sobre su paso por Disney y el lado oscuro de la fama: “Eras un producto que se vendía, y tú mismo lo sabías”

Protestas de campesinos, mineros y transportistas abren una semana de alta conflictividad en Bolivia

DEPORTES

El video del violento accidente que sufrió el padre de Max Verstappen en una competencia de rally

El video del violento accidente que sufrió el padre de Max Verstappen en una competencia de rally

¿Vuelve la magia? Conor McGregor despierta intriga sobre su motivación ante un posible combate con Max Holloway

Real Madrid inició gestiones para que Scaloni sea su nuevo entrenador: “Te aseguro que lo han contactado”

El emotivo mensaje de Franco Colapinto tras la multitudinaria exhibición con un auto de F1 en Buenos Aires

La sanción que podría recibir Esteban Andrada tras la trompada que le pegó a un rival: el antecedente del Mono Burgos en España