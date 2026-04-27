EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 27 de abril

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional . Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México .

Claudia Sheinbaum Pardo informa que en su conferencia de este lunes 27 de abril anunciará la disminución de las comisiones en el pago de las gasolinas y del diése l para las personas que pagan con tarjeta de crédito o débito, lo que ayudará a “disminuir las comisiones y a bajar el costo de las gasolinas”.

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