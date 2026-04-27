EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 27 de abril

13:39 hsHoy
Inicia la conferencia de prensa
Claudia Sheinbaum Pardo informa que en su conferencia de este lunes 27 de abril anunciará la disminución de las comisiones en el pago de las gasolinas y del diésel para las personas que pagan con tarjeta de crédito o débito, lo que ayudará a “disminuir las comisiones y a bajar el costo de las gasolinas”.
12:36 hsHoy
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.