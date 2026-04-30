Detienen a un hombre y aseguran arsenal y cinco vehículos durante operativo en Sanalona, Sinaloa

El operativo se llevó a cabo en la sindicatura de Sanalona, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. (Crédito: X | @EJTO_FAM_GN)

Autoridades federales y estatales detuvieron a un hombre y aseguraron un arsenal, equipo táctico y cinco vehículos durante un operativo realizado en la sindicatura de Sanalona, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los reportes oficiales, el despliegue se llevó a cabo luego de que las fuerzas de seguridad detectaron el movimiento de un convoy de vehículos en comunidades de la zona, entre ellas Carboneras, El Espinal, Palo Verde y Los Frailes, lo que derivó en un operativo de intercepción con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana en las inmediaciones de las últimas localidades mencionadas.

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En el lugar fue detenida una persona y se aseguró un arsenal compuesto por 11 armas largas de distintos calibres, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora FN Minimi y cuatro armas cortas, además de tres aditamentos lanzagranadas. También fueron decomisados 25 cargadores, incluidos dos de disco y uno para fusil Barrett, así como 386 cartuchos útiles.

Las autoridades informaron además el aseguramiento de cinco chalecos tácticos y cinco vehículos, de los cuales uno fue localizado incendiado y dos contaban con reporte de robo vigente.

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En el lugar fue detenida una persona y se aseguró un arsenal compuesto por 11 armas largas de distintos calibres. (Crédito: X | @EJTO_FAM_GN )

Tanto la persona detenida como el armamento y las unidades aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Operativos recientes por presencia de civiles armados

La sindicatura de Sanalona, ubicada en la zona oriente de Culiacán, ha sido escenario de distintos despliegues de seguridad en meses recientes, derivados de reportes sobre presencia de civiles armados y convoyes en movimiento en comunidades rurales de la región.

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En operativos previos realizados en esa zona —y en otras comunidades serranas del municipio—, autoridades han informado el aseguramiento de armamento de alto calibre, vehículos con reporte de robo y equipo táctico presuntamente utilizado por grupos criminales.

Entre el arsenal decomisado destaca un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora FN Minimi y cuatro armas cortas, además de tres aditamentos lanzagranadas. (Crédito: X | @EJTO_FAM_GN )

La región mantiene vigilancia recurrente de fuerzas federales y estatales debido a su conexión con rutas rurales y comunidades de difícil acceso, lo que ha motivado despliegues terrestres y apoyo aéreo en diversos operativos de seguridad y reconocimiento.

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El aseguramiento más reciente en Sanalona se suma a esa serie de intervenciones efectuadas en la zona durante el último año, en las que autoridades también han reportado la localización de armas de uso exclusivo del Ejército, vehículos blindados artesanalmente y unidades motrices presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.