La UNAM tiene investigadores que estudian demonios y ángeles: la disciplina que mezcla historia, teología y filología clásica

El equipo de la UNAM integra fuentes clásicas, medievales y modernas en un catálogo que enriquece la comprensión de la transmisión cultural de la angelología y demonología (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadores desarrollan estudios sobre la figura de los demonios y ángeles a partir de la filología clásica, la historia y la teología, insertando estos temas en la tradición académica mexicana.

Este enfoque interdisciplinario permite rastrear la presencia de seres intermedios en la cultura occidental y analizar la persistencia de sus representaciones en los discursos filosóficos y religiosos.

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El proyecto “Aproximación a la patrística: colección de textos”, financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, incluye traducciones, estudios críticos y catálogos sobre la tradición angelológica, como la obra “Sobre la jerarquía celeste” de Pseudo Dionisio Areopagita, traducida y anotada por Alberto Juárez Carbajal.

El libro forma parte del acervo de la Facultad y busca identificar los orígenes, transformaciones y usos de la angelología y demonología en distintas épocas, desde la Antigüedad clásica hasta la modernidad.

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La UNAM impulsa el estudio de textos patrísticos y angelológicos, tradicionalmente descuidados en los programas de Letras Clásicas, con nuevos materiales y análisis Crédito: @filos.unam

Este proyecto “nace por la necesidad de brindar apoyo a los interesados en la época del cristianismo antiguo, que se halla descuidada en los programas de estudio del Colegio de Letras Clásicas, pues este periodo es contemplado sólo de manera muy parcial en los programas de Literatura Griega IV y Literatura Latina IV”.

La angelología y la demonología en la tradición universitaria

El estudio de los ángeles y demonios no se reduce al ámbito religioso.

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La UNAM promueve una aproximación filológica, histórica y filosófica que considera fuentes griegas, latinas, hebreas y patrísticas.

El análisis se centra en la recepción de la tradición neoplatónica y judeocristiana, así como en la adaptación de mitos y leyendas al pensamiento occidental.

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Los especialistas consultados por la Facultad sostienen que la angelología se divide en cinco etapas:

preangelología antigua

angelología cristiana

diferenciación medieval

tratados religiosos de los siglos XV-XVIII

reelaboraciones literarias modernas

El proyecto “Aproximación a la patrística: colección de textos” incluye traducciones y análisis críticos de la tradición angelológica en diferentes épocas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptación de estos seres al pensamiento cristiano, según la investigación citada por la Facultad de Filosofía y Letras, responde a la necesidad de conciliar mitos y doctrinas para la evangelización y la reflexión filosófica.

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El estudio incluye análisis filológicos comparativos con textos de Filo de Alejandría, Apuleyo y Plutarco, así como con autores medievales como Tomás de Aquino e Isidoro de Sevilla.

Filología, historia y teología: una disciplina híbrida

El trabajo académico de la UNAM pone énfasis en la traducción y el comentario de textos clave, como el “Corpus Dionysiacum”, y en la elaboración de catálogos de figuras angelológicas en manuscritos y grabados antiguos.

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Este enfoque permite identificar la influencia del neoplatonismo en el dogma cristiano y la persistencia de imágenes y conceptos sobre ángeles y demonios en la literatura, el arte y la mentalidad contemporánea mexicana.

Las investigaciones reúnen voces de expertos en filología, historia de la religión y teología, quienes destacan que el fenómeno angelológico incide en la cultura popular y en la percepción moderna de lo sagrado.

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El enfoque interdisciplinario de la UNAM rastrea la influencia de seres intermedios en la cultura occidental y su persistencia en la filosofía y la religión (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hablar de ángeles en nuestros tiempos evoca reflexiones religiosas, esotéricas, escépticas y ambiguas”, señala la introducción de la edición publicada por la Facultad.

El catálogo elaborado por el equipo académico integra referencias a obras de Ambrosio Traversario, Gregorio de Nisa y san Basilio el Grande, así como a estudios recientes de académicos europeos y mexicanos.

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El estudio de demonios y ángeles en la UNAM se articula así como una disciplina híbrida, en la que la filología, la historia y la teología confluyen para analizar la transmisión y resignificación de seres intermedios en la cultura occidental.