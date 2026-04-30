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Este es el exitoso cantante de regional mexicano que acompañará a David Benavidez para su pelea contra Zurdo Ramírez

El Monstruo Mexicano subirá una división de peso para pelear por los títulos de la AMB y OMB

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David Benavidez y Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar las peleas en mayo de 2026 (REUTERS)
David Benavidez se subirá al ring este fin de semana para enfrentar a Gilberto “Zurdo” por los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero (REUTERS)

David Benavidez se subirá al ring este fin de semana para enfrentar a Gilberto “Zurdo” por los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El combate destaca tanto por el legado que cada uno de los peleadores pone en juego como por los títulos que se disputarán. El Monstruo Mexicano ascenderá a la categoría de las 200 libras para enfrentarse al boxeador sinaloense, considerado uno de los rivales más consistentes de los últimos años. Ambos afrontarán uno de los desafíos más relevantes de sus trayectorias deportivas.

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Gilberto Zurdo Ramírez quiere pelear con uno de los mejores libra por libra del mundo (Crédito: REUTERS)
Gilberto Zurdo Ramírez quiere pelear con uno de los mejores libra por libra del mundo (Crédito: REUTERS)

Adrián Favela: el encargado de salir junto a David Benavidez para su pelea contra el Zurdo

En entrevista con TV Azteca, Benavidez aseguró que Adrián Favela será el encargado de acompañarlo rumbo al cuadrilátero, además, David también destacó que el cantante de regional mexicano es su amigo.

“Soy fan de Adrián Favela. Él me va a hacer el paro, va a salir conmigo para la pelea”, comentó.

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Por otra parte, El Bandera Roja advirtió que tratará de noquear al Zurdo Ramírez y señaló que en este deporte no hay amigos.

“Él me va a tratar de noquear a mí, y yo lo voy a tratar de noquear a él. Después de la pelea podemos ser amigos, pero en este deporte no hay amigos”, comentó Benavidez", finalizó Benavidez.

Artur Beterbiev aseguró que si quiere pelear contra David Benavidez (REUTERS)
Artur Beterbiev aseguró que si quiere pelear contra David Benavidez (REUTERS)

¿Cómo llegan Zurdo y Benavidez para la pelea por los títulos mundiales peso crucero?

EL Bandera Roja protagonizó su combate más reciente en Riad, Arabia Saudita, el 22 de noviembre de 2025, donde venció de forma categórica a Anthony Yarde por nocaut técnico en el séptimo asalto. Ese resultado le permitió conservar sus títulos mundiales de peso semipesado y alcanzar un registro inmaculado de 31 triunfos (25 por nocaut), sin derrotas ni empates.

Por otro lado, el boxeador de Mazatlán llega a este desafío fortalecido tras imponerse en su última pelea, celebrada el 28 de junio de 2025 frente a Yuniel Dorticós. A pesar de la dificultad que presentó el púgil cubano, Ramírez obtuvo el triunfo por decisión unánime con tarjetas de 115-112, 115-112 y 117-110.

A sus 34 años, Gilberto se ha consolidado como uno de los campeones mexicanos más destacados del momento. Ostenta los títulos unificados de la AMB y la OMB en peso crucero y presume una marca de 48 victorias (30 por nocaut), ningún empate y una sola derrota, sufrida ante Dmitry Bivol.

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