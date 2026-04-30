México

El vínculo entre AMLO y Rocha Moya: las veces que respaldó al gobernador

De 1998 a 2026, la historia del vínculo político: respaldos, alertas de inteligencia ignoradas y un escándalo que salpica a Morena

Guardar
Un historial de respaldo público y colaboración entre ambos mandatarios antecede a la denuncia por supuestos vínculos con una organización criminal según diversos documentos gubernamentales y declaraciones recogidas en los últimos años.
Un historial de respaldo público y colaboración entre ambos mandatarios antecede a la denuncia por supuestos vínculos con una organización criminal según diversos documentos gubernamentales y declaraciones recogidas en los últimos años.

La acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con “Los Chapitos” no llegó de la nada. Detrás hay casi tres décadas de relación política con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con respaldos que hoy resultan difíciles de ignorar.

1998 — El origen del vínculo

López Obrador invita a Rocha a ser candidato a gobernador de Sinaloa por el PRD. Pierde, pero la relación queda sellada. “Mantengo una amistad con él desde 1998”, reconoció el propio Rocha en noviembre de 2025.

PUBLICIDAD

2021 — AMLO impone su candidatura pese a las alertas

Los resultados internos de Morena favorecían a otro aspirante. Fue el propio López Obrador quien decidió postular a Rocha. Ese mismo año, Milenio publicó informes de inteligencia que señalaban nexos de Rocha con el Cártel de Sinaloa. La candidatura siguió adelante. Ganó con el 56.6% de los votos.

(X - @GuacamayanLeaks)
(X - @GuacamayanLeaks)

Julio 2024 — La captura de “El Mayo” y el nombre de Rocha

“El Mayo” Zambada es detenido en EE.UU. En una carta posterior, asegura que lo tendieron una trampa: le prometieron una reunión con el gobernador Rocha Moya. Ese mismo día es asesinado el diputado electo Héctor Melesio Cuén, quien también habría sido convocado al encuentro. Rocha lo niega todo.

PUBLICIDAD

Agosto 2024 — “Toda la confianza al maestro Rocha”

Con los señalamientos ya en la esfera pública, AMLO respalda al gobernador desde su conferencia matutina. Días después, califica la actitud de Rocha como un “acto de congruencia y de mucho valor civil”.

Septiembre 2024 — El Estado lo vigila, AMLO lo defiende

Documentos obtenidos por Proceso revelan que el CNI y la Sedena mantenían vigilado a Rocha por instrucciones del propio López Obrador y con el aval de Sheinbaum. Al mismo tiempo, AMLO culpa a EE.UU. por la violencia en Sinaloa: “Fue por una decisión que se fraguó en el extranjero”.

Octubre 2024 — Morena corea “no estás solo” en San Lázaro

Rocha visita la Cámara de Diputados en medio de la crisis de seguridad. La bancada de Morena lo recibe con un coro que quedó grabado: “¡No estás solo, no estás solo!” Para entonces, la guerra entre facciones del cártel ya dejaba más de 3,100 muertos y 3,000 desaparecidos en Sinaloa.

Rocha visita la Cámara de Diputados en medio de la crisis de seguridad. La bancada de Morena lo recibe con un coro que quedó grabado: “¡No estás solo, no estás solo!”

Abril 2026 — Las acusaciones formales y el silencio de AMLO

La Fiscalía de Nueva York formaliza los cargos: financiamiento del cartel a su campaña, protección a cambio de impunidad e información privilegiada sobre operativos. La DEA asegura tener pruebas documentales y testimoniales. López Obrador, retirado de la vida pública, no se pronuncia.

En cada momento en que surgieron señalamientos contra Rocha Moya, el respaldo de su entorno político llegó puntual. Lo que aún no tiene respuesta es si ese respaldo fue producto de la lealtad, la conveniencia, o algo más.

Temas Relacionados

PRDSinaloaAMLOMorenaEstados Unidosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum acusa que discriminación a mexicanos en el exterior se originó por visión eurocentrista

La presidenta subrayó que su gobierno busca el reconocimiento de la grandeza cultural de México y de sus pueblos originarios

Sheinbaum acusa que discriminación a mexicanos en el exterior se originó por visión eurocentrista

Gran Premio de Miami 2026: horarios de la carrera y dónde ver gratis a Checo Pérez desde México

Sergio Pérez tuvo su mejor resultado en 2023, cuando terminó segundo tras salir desde la pole

Gran Premio de Miami 2026: horarios de la carrera y dónde ver gratis a Checo Pérez desde México

Este es el exitoso cantante de regional mexicano que acompañará a David Benavidez para su pelea contra Zurdo Ramírez

El Monstruo Mexicano subirá una división de peso para pelear por los títulos de la AMB y OMB

Este es el exitoso cantante de regional mexicano que acompañará a David Benavidez para su pelea contra Zurdo Ramírez

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

El actor enfrenta el fin de su matrimonio con calma, prioriza a su familia y se enfoca en nuevos proyectos mientras redefine su rumbo personal

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

De denuncias en Sinaloa a una acusación de EEUU: cronología de los señalamientos contra Rocha Moya por presuntos nexos con el narco

El gobernador de la entidad ha enfrentado cuestionamientos políticos, denuncias penales y ahora una imputación formal en Estados Unidos por supuesta colaboración con el Cártel del Pacífico

De denuncias en Sinaloa a una acusación de EEUU: cronología de los señalamientos contra Rocha Moya por presuntos nexos con el narco
MÁS NOTICIAS

NARCO

De denuncias en Sinaloa a una acusación de EEUU: cronología de los señalamientos contra Rocha Moya por presuntos nexos con el narco

De denuncias en Sinaloa a una acusación de EEUU: cronología de los señalamientos contra Rocha Moya por presuntos nexos con el narco

Narconómina de Los Chapitos: pagaban entre 30 y 300 mil pesos a mandos policiacos de Sinaloa

Quién es Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán señalado por EEUU de presuntamente recibir sobornos de Los Chapitos

Asesinan a “El Borrego”, líder de taxistas en Tecolutla: se encontraba con su esposa e hijos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de abril: detienen a dos presuntos integrantes de grupo criminal con 80 kilos de marihuana en Venustiano Carranza

ENTRETENIMIENTO

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

Luli Pampín gratis en la CDMX por el Día de las Infancias: sede, fecha, y lo que debes saber

Los Alegres del Barranco vuelven a Jalisco: anuncian concierto tras polémica por apología del CJNG

Hijo de Josemith Bermúdez muere en México en vísperas del aniversario luctuoso de la presentadora de TV

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen públicamente en Hermosillo a días de su aniversario

DEPORTES

Gran Premio de Miami 2026: horarios de la carrera y dónde ver gratis a Checo Pérez desde México

Gran Premio de Miami 2026: horarios de la carrera y dónde ver gratis a Checo Pérez desde México

Este es el exitoso cantante de regional mexicano que acompañará a David Benavidez para su pelea contra Zurdo Ramírez

Cuándo y dónde ver EN VIVO la Copa de Mundo de Natación Artística desde México

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Campeonato Mundial de Relevos desde México?

Moisés Muñoz no duda y pone a América por encima de Pumas en los Cuartos de Final: “En Liguilla es cábala”