El vínculo entre AMLO y Rocha Moya: las veces que respaldó al gobernador

Un historial de respaldo público y colaboración entre ambos mandatarios antecede a la denuncia por supuestos vínculos con una organización criminal según diversos documentos gubernamentales y declaraciones recogidas en los últimos años.

La acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con “Los Chapitos” no llegó de la nada. Detrás hay casi tres décadas de relación política con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con respaldos que hoy resultan difíciles de ignorar.

1998 — El origen del vínculo

López Obrador invita a Rocha a ser candidato a gobernador de Sinaloa por el PRD. Pierde, pero la relación queda sellada. “Mantengo una amistad con él desde 1998”, reconoció el propio Rocha en noviembre de 2025.

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2021 — AMLO impone su candidatura pese a las alertas

Los resultados internos de Morena favorecían a otro aspirante. Fue el propio López Obrador quien decidió postular a Rocha. Ese mismo año, Milenio publicó informes de inteligencia que señalaban nexos de Rocha con el Cártel de Sinaloa. La candidatura siguió adelante. Ganó con el 56.6% de los votos.

(X - @GuacamayanLeaks)

Julio 2024 — La captura de “El Mayo” y el nombre de Rocha

“El Mayo” Zambada es detenido en EE.UU. En una carta posterior, asegura que lo tendieron una trampa: le prometieron una reunión con el gobernador Rocha Moya. Ese mismo día es asesinado el diputado electo Héctor Melesio Cuén, quien también habría sido convocado al encuentro. Rocha lo niega todo.

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Agosto 2024 — “Toda la confianza al maestro Rocha”

Con los señalamientos ya en la esfera pública, AMLO respalda al gobernador desde su conferencia matutina. Días después, califica la actitud de Rocha como un “acto de congruencia y de mucho valor civil”.

Septiembre 2024 — El Estado lo vigila, AMLO lo defiende

Documentos obtenidos por Proceso revelan que el CNI y la Sedena mantenían vigilado a Rocha por instrucciones del propio López Obrador y con el aval de Sheinbaum. Al mismo tiempo, AMLO culpa a EE.UU. por la violencia en Sinaloa: “Fue por una decisión que se fraguó en el extranjero”.

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Octubre 2024 — Morena corea “no estás solo” en San Lázaro

Rocha visita la Cámara de Diputados en medio de la crisis de seguridad. La bancada de Morena lo recibe con un coro que quedó grabado: “¡No estás solo, no estás solo!” Para entonces, la guerra entre facciones del cártel ya dejaba más de 3,100 muertos y 3,000 desaparecidos en Sinaloa.

Rocha visita la Cámara de Diputados en medio de la crisis de seguridad. La bancada de Morena lo recibe con un coro que quedó grabado: “¡No estás solo, no estás solo!”

Abril 2026 — Las acusaciones formales y el silencio de AMLO

La Fiscalía de Nueva York formaliza los cargos: financiamiento del cartel a su campaña, protección a cambio de impunidad e información privilegiada sobre operativos. La DEA asegura tener pruebas documentales y testimoniales. López Obrador, retirado de la vida pública, no se pronuncia.

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En cada momento en que surgieron señalamientos contra Rocha Moya, el respaldo de su entorno político llegó puntual. Lo que aún no tiene respuesta es si ese respaldo fue producto de la lealtad, la conveniencia, o algo más.