Gran Premio de Miami 2026: horarios de la carrera y dónde ver gratis a Checo Pérez desde México

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 retoma la actividad con el Gran Premio de Miami, tras casi un mes sin carreras por la cancelación de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita, afectadas por el conflicto en Medio Oriente.
El regreso llega con cambios recientes al reglamento técnico impulsados por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), enfocados en ajustar la clasificación y reducir riesgos en pista.
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Antecedentes y panorama rumbo a la carrera
El equipo Mercedes llega como referencia tras ganar las tres primeras carreras del año. George Russell se llevó el triunfo en Australia y la sprint de China, mientras que Andrea Kimi Antonelli ganó en China y repitió en Japón.
El Gran Premio de Miami celebrará su quinta edición, con tres ganadores distintos hasta ahora. Max Verstappen dominó las primeras dos (2022 y 2023), mientras que McLaren se quedó con las últimas, con triunfos de Lando Norris en 2024 y Óscar Piastri en 2025.
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En cuanto a Sergio “Checo” Pérez, su mejor resultado en Florida ha sido el de 2023, cuando logró la pole position y finalizó en segundo lugar.
Horarios y dónde ver el Gran Premio de Miami 2026
La actividad en Florida se desarrollará del 1 al 3 de mayo, con transmisión en México a través de F1TV, Sky Sports y televisión abierta en Canal 5 para algunas sesiones:
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Viernes 1 de mayo
- Práctica libre | 10:00 - 11:30 horas | F1TV y Sky Sports
- Sprint shootout | 14:30 - 15:14 horas | F1TV, Sky Sports y Canal 5
Sábado 2 de mayo
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- Carrera sprint | 10:00 - 11:00 horas | F1TV, Sky Sports y Canal 5
- Clasificación | 14:00 - 15:00 horas | F1TV y Sky Sports
Domingo 3 de mayo
- Carrera | 14:00 horas | F1TV, Sky Sports y Canal 5
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