México

Sheinbaum acusa que discriminación a mexicanos en el exterior se originó por visión eurocentrista

La presidenta subrayó que su gobierno busca el reconocimiento de la grandeza cultural de México y de sus pueblos originarios

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Mexico's President Claudia Sheinbaum attends a daily press conference, after the U.S. Justice Department said it had charged the governor of Mexico's Sinaloa state, Ruben Rocha, and other officials for their alleged involvement with the Sinaloa Cartel at the National Palace, in Mexico City, Mexico April 30, 2026. REUTERS/Henry Romero
Mexico's President Claudia Sheinbaum attends a daily press conference, after the U.S. Justice Department said it had charged the governor of Mexico's Sinaloa state, Ruben Rocha, and other officials for their alleged involvement with the Sinaloa Cartel at the National Palace, in Mexico City, Mexico April 30, 2026. REUTERS/Henry Romero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que, si bien las relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con España nunca se interrumpieron, existió un periodo reciente de menor cercanía debido a la solicitud de disculpa del presidente López Obrador por los abusos cometidos durante la Conquista y la Colonia.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, dijo que la reacción de las autoridades españolas incluyó una campaña de rechazo y una sensación de agravio, que derivó en gestos como la decisión de Sheinbaum de no invitar al rey de España a su toma de posesión.

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La presidenta subrayó que el objetivo de su gobierno es lograr el reconocimiento de la grandeza cultural de México y de sus pueblos originarios.

Enfatizó que la solicitud de perdón no es un asunto trivial, sino que apunta a la dignidad nacional y a combatir la discriminación histórica.

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Destacó el trabajo realizado para acercar a ambas naciones, mencionando la organización de exposiciones en España con piezas del Museo de Antropología y sobre mujeres indígenas mexicanas, lo que propició declaraciones de reconocimiento de abusos por parte de autoridades españolas y la entrega de un premio al Museo de Antropología.

Sheinbaum consideró que estas acciones representan señales de acercamiento y respeto hacia México.

Explicó que, tras recibir la invitación a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid, aún evalúa su asistencia debido a la coincidencia de fechas con la Cumbre de la APEC en China, a la que también planea acudir.

Subrayó la importancia de mantener la cooperación bilateral y continuar promoviendo exposiciones en España que reconozcan el valor cultural mexicano.

En su intervención, la presidenta enfatizó que la discriminación que enfrentan muchos mexicanos en el exterior tiene raíces en una visión eurocentrista que minimizó las civilizaciones originarias de México.

Señaló que la Cuarta Transformación busca recuperar la dignidad del pueblo y posicionar a México como una potencia cultural con valores propios, en igualdad de condiciones frente a cualquier nación.

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