Pareja se vuelve viral al combatir el calor al usar pozo de aguas negras como spa

El clip ha causado risas, pero también alerta por posibles infecciones.

Un insólito video grabado en calles de México se convirtió en tendencia durante los últimos días en la plataforma TikTok, luego de mostrar a una pareja dentro de un pozo de aguas negras, utilizándolo como si fuera un improvisado jacuzzi. La escena, que ha sorprendido a miles de usuarios, suma ya millones de visualizaciones y ha generado tanto risas como preocupación.

El material fue compartido por la usuaria identificada como @jazminsh18, quien acompañó la publicación con la frase: “México superando a la IA”. En las imágenes se aprecia a dos personas completamente sumergidas en un registro abierto, aparentemente dejado así por trabajos de mantenimiento en la zona.

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Lejos de mostrar incomodidad, ambos permanecen dentro del agua turbia con aparente tranquilidad, como si se tratara de un espacio recreativo. La situación, considerada por muchos como surrealista, provocó una reacción inmediata en redes sociales, donde el clip se posicionó rápidamente entre los contenidos más vistos del momento.

Una pareja fue captada dentro de aguas residuales como si fuera un spa.

Aunque una parte de los internautas tomó el hecho con humor, otra expresó inquietud por los posibles riesgos sanitarios. El contacto directo con este tipo de agua puede implicar consecuencias importantes para la salud, debido a la presencia de bacterias, parásitos y residuos contaminantes.

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En la sección de comentarios, las reacciones no se hicieron esperar y reflejaron la mezcla de incredulidad y sarcasmo que generó el video. “Imagínate vivir en Suiza y perderte de este spa de primer nivel”.“La verdadera duda es: ¿qué tipo de dermatitis o infección les va a dar mañana?”.“Eso ya no es inmunidad, eso es crear una nueva variante de virus”.

Especialistas han advertido en diversas ocasiones que la exposición a aguas residuales puede derivar en problemas como dermatitis bacteriana, infecciones gastrointestinales e incluso afectaciones oculares graves, debido a la alta concentración de microorganismos peligrosos presentes en los sistemas de drenaje.

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Hasta ahora, no se ha confirmado el lugar exacto donde ocurrió el incidente ni la condición de salud de las personas involucradas. Sin embargo, el video continúa circulando ampliamente, consolidándose como uno de los fenómenos virales más comentados de la semana.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa los riesgos asociados al manejo inadecuado de infraestructura urbana y la importancia de la prevención en temas de salud pública, especialmente cuando situaciones de este tipo se vuelven espectáculo en redes sociales.

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