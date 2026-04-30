México

México, segundo país más peligroso en piratería digital: cada sitio ilegal aumenta riesgo de sufrir un ciberataque

Usar sitios de piratería es 50 veces más peligroso que navegar en plataformas legales

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Una investigación internacional señala que la navegación por sitios de contenido ilegal conlleva peligros informáticos muy superiores a las plataformas legales, situando a México entre los países con mayores probabilidades de sufrir ataques cibernéticos. (Infobae-Itzallana)
Una investigación internacional señala que la navegación por sitios de contenido ilegal conlleva peligros informáticos muy superiores a las plataformas legales, situando a México entre los países con mayores probabilidades de sufrir ataques cibernéticos. (Infobae-Itzallana)

Millones de mexicanos acceden a contenido pirata todos los días sin sospechar que la pantalla donde ven su serie favorita o el partido de la Liga MX puede ser la puerta de entrada para un hacker. Un nuevo estudio lo confirma con datos: en México, navegar en sitios de piratería digital es 50 veces más peligroso que hacerlo en plataformas legítimas.

El análisis “Riesgo para el Consumidor por Piratería en América Latina”, elaborado por el investigador Paul A. Watters de la Universidad Macquarie, colocó a México como el segundo país más riesgoso de la región, solo por debajo de Colombia. El estudio evaluó más de 30 sitios de piratería por categoría en seis naciones: Colombia, Ecuador, México, Argentina, Perú y Chile.

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¿Qué tipo de piratería es la más peligrosa?

No todos los rincones del internet ilegal son igual de riesgosos. En México, la categoría más letal resultó ser P2P —torrents y redes de intercambio entre usuarios—, con un riesgo 85 veces mayor al de un sitio legal. Le siguen:

  • Sitios scam (páginas falsas que imitan portales de piratería): 61 veces
  • Streaming ilegal (películas y series sin licencia): 58 veces
  • IPTV por retransmisión: 57 veces
  • Anime sin licencia: 41 veces
  • Deportes en vivo ilegales: 40 veces

El dato más revelador es el de los sitios scam: se disfrazan de portales de piratería pero su verdadera función es instalar malware o robar contraseñas. El usuario cree que va a ver contenido gratis; en realidad, está entregando sus credenciales.

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Un individuo encapuchado frente a una laptop en un escritorio oscuro, la pantalla muestra alertas de virus y código malicioso, junto a un teclado, mouse y latas.
Un análisis reciente advierte que la visita a portales no autorizados implica una posibilidad considerablemente más alta de infecciones y robo de datos en comparación con entornos virtuales legítimos, afectando a millones de personas cada día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decodificador barato que espía tu red

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio apunta a un objeto físico que muchas familias tienen en casa: los decodificadores de streaming ilícito. Estos dispositivos de bajo costo —vendidos en mercados informales en línea en México y Colombia— vienen precargados con canales sin licencia y se conectan directamente a la red doméstica.

El problema es lo que hacen después de instalarse: pueden recibir actualizaciones maliciosas, interceptar el tráfico de otros dispositivos conectados, instalar troyanos de acceso remoto o ejecutar scripts de cryptojacking —es decir, usar la computadora o el teléfono del usuario para minar criptomonedas sin que lo sepa.

Persona encapuchada y con guantes tecleando en un teclado, con pantallas de ordenador que muestran código y un mapa global, y un fondo de múltiples rostros borrosos.
Un informe documenta que la utilización de aparatos y páginas de distribución ilegal de contenido incrementa exponencialmente la vulnerabilidad de la información personal y financiera en redes domésticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un problema regional, pero México lo siente más

En promedio, el riesgo de encontrar una amenaza cibernética en sitios de piratería en América Latina es 39 veces mayor que en plataformas legales. México supera ese promedio regional de forma significativa.

La medición se realizó con VirusTotal, herramienta de Google que consolida datos de más de 90 antivirus y proveedores de inteligencia de amenazas, lo que otorga solidez metodológica a los resultados.

El mensaje del estudio es claro: el costo real de la piratería no lo paga la industria del entretenimiento. Lo paga el usuario con su seguridad, sus datos y, en muchos casos, su dinero.

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