México

Álvarez Máynez llama a juzgar en México a García Luna y Rocha Moya

El líder de Movimiento Ciudadano asegura que defender la soberanía es proteger a los mexicanos afectados por la impunidad y la violencia, no a funcionarios señalados por posibles delitos

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La muerte de dos agentes de la CIA en un operativo contra narcotráfico en la Sierra Tarahumara involucra a la gobernadora de Chihuahua y eleva la tensión México-Estados Unidos. | (Crédito: Jesús Avilés/Infobae México)
La muerte de dos agentes de la CIA en un operativo contra narcotráfico en la Sierra Tarahumara involucra a la gobernadora de Chihuahua y eleva la tensión México-Estados Unidos. | (Crédito: Jesús Avilés/Infobae México)

Ante la acusación de la Fiscalía de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el narcotráfico, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, exigió al gobierno federal no defender al funcionario y garantizar que sea investigado y procesado por autoridades mexicanas.

A través de su cuenta de ‘X’, el líder emecista lanzó un dardo directo a la postura del Ejecutivo sobre frenar la injerencia extranjera. Para Álvarez Máynez, el verdadero patriotismo frente a estos señalamientos no radica en proteger a los políticos:

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“Defender la soberanía es defender a millones de mexicanos que sufren las consecuencias de la crisis de impunidad y violencia en México, no a gobernantes cómplices e incompetentes”.

La misma vara que a García Luna

Para argumentar su postura, Álvarez Máynez recordó el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, condenado en EEUU por narcotráfico. El emecista subrayó que García Luna “debió haber sido investigado y enjuiciado en México”, y puntualizó que, bajo esa misma premisa, las indagatorias y un posible juicio contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios señalados deben estar a cargo de la justicia nacional.

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El choque con Sheinbaum

Las declaraciones de Máynez responden directamente al posicionamiento que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió durante su conferencia matutina de este jueves 30 de abril.

Sheinbaum dijo que el gobernador sería procesado en México si se reciben "pruebas claras". | Jovany Pérez
Sheinbaum dijo que el gobernador sería procesado en México si se reciben "pruebas claras". | Jovany Pérez

Aunque la mandataria aseguró que no encubrirá a “nadie que haya cometido un delito”, desestimó la solicitud de extradición estadounidense al considerar que carecen de información para respaldarla. Tras criticar a la oposición por celebrar el proceso contra el gobernador sinaloense, Sheinbaum apeló a la autonomía del país, lo que desató la réplica de MC:

“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que competen exclusivamente al pueblo de México: verdad, justicia y defensa de la soberanía”, sentenció la presidenta.

Chihuahua y Nueva York en el radar: la FGR le entra al rompecabezas de las extradiciones y la soberanía

Cabe recordar que, al principio de esta semana, el tema de controversia en la política mexicana también involucraba a Estados Unidos, pero por su relación con el gobierno de Chihuahua, encabezado por la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, por el fallecimiento de dos agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara, quienes colaboraban en un operativo para el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

El accidente que costó la vida a dos ciudadanos estadounidenses revela tensiones no resueltas en la cooperación en materia de seguridad y plantea nuevos desafíos sobre el respeto mutuo al marco jurídico entre México y Estados Unidos. (Infobae-Itallana)
El accidente que costó la vida a dos ciudadanos estadounidenses revela tensiones no resueltas en la cooperación en materia de seguridad y plantea nuevos desafíos sobre el respeto mutuo al marco jurídico entre México y Estados Unidos. (Infobae-Itallana)

De acuerdo con Sheinbaum, la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigando al gobierno estatal, para esclarecer si se violó la Constitución Política, así como la soberanía del país, por aceptar colaborar con gobiernos extranjeros, esto porque, el operativo en la Sierra Tarahumara, se llevó a cabo sin notificar al Senado de la República ni al gobierno federal.

Asimismo, la FGR es quien analiza la petición de extradición que emitió el Departamento de Justicia de Nueva York contra Rocha Moya y los otros funcionarios mexicanos.

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