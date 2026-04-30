México

El error que todos cometen al limpiar la lavadora: un ingeniero explica por qué falla el vinagre con bicarbonato

Popular en redes sociales como método de limpieza, no es efectiva para la lavadora

Guardar
Popular en redes sociales como método de limpieza, no es efectiva para la lavadora
Popular en redes sociales como método de limpieza, no es efectiva para la lavadora

La limpieza de la lavadora es una tarea fundamental en cualquier hogar. No solo permite alargar la vida útil del electrodoméstico, sino que también garantiza que la ropa salga realmente limpia y sin malos olores.

Sin embargo, uno de los errores más comunes entre los usuarios es recurrir a remedios caseros que, lejos de ayudar, resultan ineficaces.

PUBLICIDAD

Expertos ha desmentido uno de los mitos más extendidos en redes sociales: el uso combinado de bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar la lavadora. En un video difundido en Instagram, el ingeniero químico fue claro: esta mezcla no cumple con la función que muchos creen.

La razón es puramente química. Al combinarse, el bicarbonato (una base) y el vinagre (un ácido) reaccionan entre sí y se neutralizan. Este proceso genera dióxido de carbono —responsable de la efervescencia visible—, pero elimina las propiedades limpiadoras de ambos compuestos. Es decir, la reacción impide que actúen como desincrustantes o eliminadores de residuos.

PUBLICIDAD

Tutorial desmiente una creencia popular sobre el uso de vinagre y bicarbonato de sodio para la limpieza

El problema de los remedios caseros

De acuerdo con el ingeniero, el bicarbonato por sí solo tampoco es una solución adecuada. Aunque es conocido por sus usos en limpieza doméstica, carece de la capacidad necesaria para eliminar la cal o los restos de detergente acumulados en el tambor y las tuberías de la lavadora.

En cuanto al vinagre, Fernández reconoce que sí puede tener cierto efecto limpiador, pero con una condición poco práctica: se requieren grandes cantidades. Según explica, serían necesarios aproximadamente dos litros de vinagre industrial o hasta cuatro litros de vinagre de cocina para lograr resultados visibles, lo que lo convierte en una opción poco eficiente.

La alternativa más eficaz: ácido cítrico

Frente a estos métodos, el especialista propone una solución más efectiva: el uso de ácido cítrico. Este compuesto tiene un nivel de acidez superior al del vinagre, lo que le permite eliminar con mayor facilidad la cal y los residuos acumulados.

Además, presenta otra ventaja clave: es menos agresivo para los componentes internos de la lavadora. Esto reduce el riesgo de dañar piezas sensibles, algo que sí puede ocurrir con el uso frecuente de vinagre en altas concentraciones.

El procedimiento recomendado es sencillo: agregar cuatro cucharadas de ácido cítrico directamente en el tambor y ejecutar un ciclo de limpieza o un lavado largo con agua caliente. Este método permite una limpieza profunda sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de producto.

Infografía que explica mitos y realidades sobre la limpieza de lavadoras, mostrando productos como bicarbonato, vinagre y ácido cítrico, y una lavadora.
Un gráfico desmiente el mito popular de que la mezcla de bicarbonato y vinagre limpia la lavadora, explicando que se neutralizan y sugiriendo el ácido cítrico como alternativa eficaz para el mantenimiento del electrodoméstico

Buenas prácticas para mantener la lavadora en óptimas condiciones

Más allá de los productos utilizados, el mantenimiento regular es clave. El ingeniero aconseja realizar una limpieza profunda cada tres o cuatro meses para evitar la acumulación de residuos y la aparición de malos olores.

También recomienda adoptar hábitos simples pero efectivos, como dejar la puerta del tambor abierta después de cada lavado para facilitar la ventilación y prevenir la humedad. Asimismo, es importante evitar el exceso de detergente o suavizante, ya que estos productos pueden acumularse y generar suciedad interna.

Finalmente, sugiere limpiar regularmente el cajón del detergente, las juntas de goma y las superficies externas con un paño húmedo, además de permitir que las piezas desmontables se sequen completamente al aire.

En un contexto donde los consejos virales dominan las redes sociales, la evidencia técnica resulta clave. La limpieza de la lavadora no solo depende de lo que se usa, sino de comprender cómo funcionan realmente los productos. Y en este caso, la química es clara: no todo lo que parece útil, lo es.

Temas Relacionados

Vinagrebicarbonatolavadoralimpieza del hogarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026: ¿Cuántos días puedo visitar México sin tener problemas migratorios?

El artículo 52 de la Ley de Migración tiene distintas condiciones de estancia, pero para turistas hay un límite claro que debes conocer antes de organizar tu viaje

Mundial 2026: ¿Cuántos días puedo visitar México sin tener problemas migratorios?

Infonavit: créditos que puedes solicitar para remodelar tu casa en 2026

Conoce las soluciones pensadas para quienes desean transformar o equipar su espacio sin perder la tranquilidad financiera

Infonavit: créditos que puedes solicitar para remodelar tu casa en 2026

American Society en México exige respuesta pronta al caso Rocha Moya

La AmSoc exige al gobierno mexicano responder con celeridad a la solicitud de aprehensión del gobernador Rubén Rocha

American Society en México exige respuesta pronta al caso Rocha Moya

Día del niño y la niña 2026: estudiantes presentan 80 prototipos innovadores, desde sistemas de reciclaje de agua hasta jardines verticales

Alumnos de primaria y secundaria diseñaron y construyeron proyectos que abordan problemáticas reales en alimentación, salud, agua, energía, cambio climático, gobierno y exploración espacial

Día del niño y la niña 2026: estudiantes presentan 80 prototipos innovadores, desde sistemas de reciclaje de agua hasta jardines verticales

Qué le hace más daño a las personas con hígado graso: las salchichas, el jamón o las carnes frías

La composición de los embutidos explica el problema: las grasas saturadas y los aditivos como nitritos elevan la toxicidad y la carga metabólica para el hígado

Qué le hace más daño a las personas con hígado graso: las salchichas, el jamón o las carnes frías
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”: Senadores de Estados Unidos advierten por caso Rocha Moya

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”: Senadores de Estados Unidos advierten por caso Rocha Moya

Asesinan a Marco Antonio Franco, regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

Así lavaba dinero El Jardinero del CJNG: invertía en yates, aviones y tequileras

Emiliano habría engañado a Valentina, de 16 años, luego la mataron junto su hermana de 12 y padres en Azcapotzalco

Asesinan a Homar Salas, líder electo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

Luli Pampín gratis en la CDMX por el Día de las Infancias: sede, fecha, y lo que debes saber

Los Alegres del Barranco vuelven a Jalisco: anuncian concierto tras polémica por apología del CJNG

Hijo de Josemith Bermúdez muere en México en vísperas del aniversario luctuoso de la presentadora de TV

DEPORTES

José Ramón Fernández hace gesto obsceno al Escorpión Dorado tras escuchar al himno del América

José Ramón Fernández hace gesto obsceno al Escorpión Dorado tras escuchar al himno del América

Tigres vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx

España y Japón formalizan acuerdo de cooperación futbolística rumbo al Mundial 2026

Jaime Munguía vs Armando Reséndiz: a qué hora y dónde ver EN VIVO la pelea del mexicano

América vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el juego de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026