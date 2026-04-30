El error que todos cometen al limpiar la lavadora: un ingeniero explica por qué falla el vinagre con bicarbonato

Popular en redes sociales como método de limpieza, no es efectiva para la lavadora

La limpieza de la lavadora es una tarea fundamental en cualquier hogar. No solo permite alargar la vida útil del electrodoméstico, sino que también garantiza que la ropa salga realmente limpia y sin malos olores.

Sin embargo, uno de los errores más comunes entre los usuarios es recurrir a remedios caseros que, lejos de ayudar, resultan ineficaces.

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Expertos ha desmentido uno de los mitos más extendidos en redes sociales: el uso combinado de bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar la lavadora. En un video difundido en Instagram, el ingeniero químico fue claro: esta mezcla no cumple con la función que muchos creen.

La razón es puramente química. Al combinarse, el bicarbonato (una base) y el vinagre (un ácido) reaccionan entre sí y se neutralizan. Este proceso genera dióxido de carbono —responsable de la efervescencia visible—, pero elimina las propiedades limpiadoras de ambos compuestos. Es decir, la reacción impide que actúen como desincrustantes o eliminadores de residuos.

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Tutorial desmiente una creencia popular sobre el uso de vinagre y bicarbonato de sodio para la limpieza

El problema de los remedios caseros

De acuerdo con el ingeniero, el bicarbonato por sí solo tampoco es una solución adecuada. Aunque es conocido por sus usos en limpieza doméstica, carece de la capacidad necesaria para eliminar la cal o los restos de detergente acumulados en el tambor y las tuberías de la lavadora.

En cuanto al vinagre, Fernández reconoce que sí puede tener cierto efecto limpiador, pero con una condición poco práctica: se requieren grandes cantidades. Según explica, serían necesarios aproximadamente dos litros de vinagre industrial o hasta cuatro litros de vinagre de cocina para lograr resultados visibles, lo que lo convierte en una opción poco eficiente.

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La alternativa más eficaz: ácido cítrico

Frente a estos métodos, el especialista propone una solución más efectiva: el uso de ácido cítrico. Este compuesto tiene un nivel de acidez superior al del vinagre, lo que le permite eliminar con mayor facilidad la cal y los residuos acumulados.

Además, presenta otra ventaja clave: es menos agresivo para los componentes internos de la lavadora. Esto reduce el riesgo de dañar piezas sensibles, algo que sí puede ocurrir con el uso frecuente de vinagre en altas concentraciones.

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El procedimiento recomendado es sencillo: agregar cuatro cucharadas de ácido cítrico directamente en el tambor y ejecutar un ciclo de limpieza o un lavado largo con agua caliente. Este método permite una limpieza profunda sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de producto.

Un gráfico desmiente el mito popular de que la mezcla de bicarbonato y vinagre limpia la lavadora, explicando que se neutralizan y sugiriendo el ácido cítrico como alternativa eficaz para el mantenimiento del electrodoméstico

Buenas prácticas para mantener la lavadora en óptimas condiciones

Más allá de los productos utilizados, el mantenimiento regular es clave. El ingeniero aconseja realizar una limpieza profunda cada tres o cuatro meses para evitar la acumulación de residuos y la aparición de malos olores.

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También recomienda adoptar hábitos simples pero efectivos, como dejar la puerta del tambor abierta después de cada lavado para facilitar la ventilación y prevenir la humedad. Asimismo, es importante evitar el exceso de detergente o suavizante, ya que estos productos pueden acumularse y generar suciedad interna.

Finalmente, sugiere limpiar regularmente el cajón del detergente, las juntas de goma y las superficies externas con un paño húmedo, además de permitir que las piezas desmontables se sequen completamente al aire.

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En un contexto donde los consejos virales dominan las redes sociales, la evidencia técnica resulta clave. La limpieza de la lavadora no solo depende de lo que se usa, sino de comprender cómo funcionan realmente los productos. Y en este caso, la química es clara: no todo lo que parece útil, lo es.