Esposa de AMLO reacciona con burla ante filtración de posible encuentro entre el exmandatario y Rocha Moya

La publicación sobre un presunto encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya generó debate en redes sociales tras la reacción de Beatriz Gutiérrez Müller.| Gobierno federal

La difusión de un presunto encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya en Palenque, Chiapas, generó reacciones en redes sociales, luego de que Beatriz Gutiérrez Müller respondiera con un breve “Ja, ja, ja…” a una publicación que retomaba esa versión.

Aunque el mensaje no contiene una postura explícita, su contenido ha sido interpretado por usuarios como una forma de desacreditar o restar seriedad a la posibilidad de la reunión.

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En el contexto digital, este tipo de respuestas breves suelen leerse como señales indirectas de negación o escepticismo frente a la información difundida.

Comentario de la ex primera dama.

La publicación original, difundida por el medio Político MX, señalaba que el exmandatario podría recibir al gobernador en su finca en las próximas horas. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre dicho encuentro.

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Acusación en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa

El contexto del intercambio ocurre tras la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción conocida como “Los Chapitos”, en actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia ese país.

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Entre los señalamientos incluidos en la acusación destacan:

Supuesta asociación con el Cártel de Sinaloa para la distribución de narcóticos

Presunta protección a integrantes de la organización criminal

Posible filtración de información de seguridad

Recepción de recursos ilícitos a cambio de facilitar operaciones

El caso fue presentado ante un tribunal federal en Nueva York.

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Respuesta de Rocha Moya y postura del gobierno federal

El gobernador de Sinaloa rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de sustento. Afirmó que se trata de imputaciones que serán aclaradas en el momento correspondiente.

Rubén Rocha Moya ha sostenido que su administración actúa con transparencia y disposición para aclarar cualquier señalamiento en su contra. EFE/ Juan Carlos Cruz

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su administración no protegerá a personas que hayan cometido delitos, aunque subrayó que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas.

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También señaló que su gobierno defenderá la soberanía nacional ante posibles actos de injerencia externa.

Proceso legal y revisión de solicitud de extradición

Tras darse a conocer el caso, autoridades mexicanas informaron que recibieron una solicitud de detención con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense.

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Sin embargo, la Fiscalía General de la República indicó que dicha solicitud no fue acompañada de pruebas suficientes, por lo que se iniciará un análisis conforme a la legislación mexicana.

Entre los puntos relevantes del proceso se encuentran:

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Evaluación de la evidencia presentada por autoridades extranjeras

Apertura de una investigación en México

Revisión de la viabilidad jurídica de una eventual extradición

Procedimientos adicionales en caso de funcionarios con fuero

Relación política y antecedentes del gobernador

Rocha Moya ha sido identificado como un aliado político cercano a López Obrador y forma parte del partido Morena, al igual que la actual administración federal.

La relación entre Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya ha sido descrita como cercana dentro del mismo proyecto político de la Cuarta Transformación.

Su trayectoria incluye cargos en el ámbito académico, sindical y político, y desde 2021 se desempeña como gobernador de Sinaloa.

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Repercusiones en el ámbito público y digital

La difusión de la versión sobre una posible reunión en Chiapas, junto con la respuesta en redes sociales, se produce en medio de un entorno de atención mediática por las acusaciones internacionales.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre dicho encuentro. El tema continúa generando reacciones en plataformas digitales, mientras las autoridades correspondientes avanzan en el análisis del caso.