México

Esposa de AMLO reacciona con burla ante filtración de posible encuentro entre el exmandatario y Rocha Moya

El comentario en redes surge tras la difusión de una posible reunión en Palenque, en medio de acusaciones de EEUU contra el gobernador de Sinaloa

Guardar
Beatriz Gutiérrez Müller fue cuestionada sobre diversos temas en La Mañanera de hoy. | Gobierno federal
La publicación sobre un presunto encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya generó debate en redes sociales tras la reacción de Beatriz Gutiérrez Müller.| Gobierno federal

La difusión de un presunto encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya en Palenque, Chiapas, generó reacciones en redes sociales, luego de que Beatriz Gutiérrez Müller respondiera con un breve “Ja, ja, ja…” a una publicación que retomaba esa versión.

Aunque el mensaje no contiene una postura explícita, su contenido ha sido interpretado por usuarios como una forma de desacreditar o restar seriedad a la posibilidad de la reunión.

PUBLICIDAD

En el contexto digital, este tipo de respuestas breves suelen leerse como señales indirectas de negación o escepticismo frente a la información difundida.

Comentario de la ex primera dama.
Comentario de la ex primera dama.

La publicación original, difundida por el medio Político MX, señalaba que el exmandatario podría recibir al gobernador en su finca en las próximas horas. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre dicho encuentro.

PUBLICIDAD

Acusación en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa

El contexto del intercambio ocurre tras la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción conocida como “Los Chapitos”, en actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia ese país.

Entre los señalamientos incluidos en la acusación destacan:

  • Supuesta asociación con el Cártel de Sinaloa para la distribución de narcóticos
  • Presunta protección a integrantes de la organización criminal
  • Posible filtración de información de seguridad
  • Recepción de recursos ilícitos a cambio de facilitar operaciones

El caso fue presentado ante un tribunal federal en Nueva York.

Respuesta de Rocha Moya y postura del gobierno federal

El gobernador de Sinaloa rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de sustento. Afirmó que se trata de imputaciones que serán aclaradas en el momento correspondiente.

Rubén Rocha Moya ha sostenido que su administración actúa con transparencia y disposición para aclarar cualquier señalamiento en su contra. EFE/ Juan Carlos Cruz
Rubén Rocha Moya ha sostenido que su administración actúa con transparencia y disposición para aclarar cualquier señalamiento en su contra. EFE/ Juan Carlos Cruz

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su administración no protegerá a personas que hayan cometido delitos, aunque subrayó que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas.

También señaló que su gobierno defenderá la soberanía nacional ante posibles actos de injerencia externa.

Proceso legal y revisión de solicitud de extradición

Tras darse a conocer el caso, autoridades mexicanas informaron que recibieron una solicitud de detención con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República indicó que dicha solicitud no fue acompañada de pruebas suficientes, por lo que se iniciará un análisis conforme a la legislación mexicana.

Entre los puntos relevantes del proceso se encuentran:

  • Evaluación de la evidencia presentada por autoridades extranjeras
  • Apertura de una investigación en México
  • Revisión de la viabilidad jurídica de una eventual extradición
  • Procedimientos adicionales en caso de funcionarios con fuero

Relación política y antecedentes del gobernador

Rocha Moya ha sido identificado como un aliado político cercano a López Obrador y forma parte del partido Morena, al igual que la actual administración federal.

La relación entre Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya ha sido descrita como cercana dentro del mismo proyecto político de la Cuarta Transformación.
La relación entre Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya ha sido descrita como cercana dentro del mismo proyecto político de la Cuarta Transformación.

Su trayectoria incluye cargos en el ámbito académico, sindical y político, y desde 2021 se desempeña como gobernador de Sinaloa.

Repercusiones en el ámbito público y digital

La difusión de la versión sobre una posible reunión en Chiapas, junto con la respuesta en redes sociales, se produce en medio de un entorno de atención mediática por las acusaciones internacionales.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre dicho encuentro. El tema continúa generando reacciones en plataformas digitales, mientras las autoridades correspondientes avanzan en el análisis del caso.

Temas Relacionados

Rubén Rocha MoyaAMLOPalenqueSinaloaBeatriz Gutiérrez MüllerEEUUPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen a Guillermo “N”, uno de los líderes de Los Soto Jiménez, grupo dedicado a fraudes de autos de lujo

Las actividades de la estructura delictiva han sido realizadas en Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y CDMX

Detienen a Guillermo “N”, uno de los líderes de Los Soto Jiménez, grupo dedicado a fraudes de autos de lujo

En Chiapas las mujeres no deberán ser juzgadas por defenderse: Congreso aprueba “Ley Petrona”

Con el aval de esta reforma el estado avanza en materia de justicia con enfoque de género

En Chiapas las mujeres no deberán ser juzgadas por defenderse: Congreso aprueba “Ley Petrona”

Desde Comisión del Senado impulsan iniciativa de ley para regular el uso de inteligencia artificial en México

El proyecto responde a la urgencia de legislar ante la velocidad del avance de la inteligencia artificial

Desde Comisión del Senado impulsan iniciativa de ley para regular el uso de inteligencia artificial en México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril?: Línea 1 del Metrobús, no hay servicio en El Caminero

Sigue las últimas actualizaciones del transporte público de la CDMX y Edomex este Día del Niño y la Niña

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril?: Línea 1 del Metrobús, no hay servicio en El Caminero

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 30 de abril: posible formación de torbellinos en Coahuila

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 30 de abril: posible formación de torbellinos en Coahuila
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a una persona extranjera en el AICM con cocaína oculta entre lienzos

Detienen a una persona extranjera en el AICM con cocaína oculta entre lienzos

CJNG: Audias Flores, alias “El Jardinero”, obtiene amparo contra extradición a EEUU

Rubén Rocha Moya dice “no temer a nada” tras señalamientos de EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Cae con armas largas y droga El Pelucas, integrante del Cártel de Sinaloa en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

31 Minutos en el Zócalo: así fueron los ensayos y prueba de sonido en la madrugada

Maite Perroni: así le afectaron las críticas a su físico tras ser mamá y revela los problemas hormonales que enfrenta

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 30 de abril

DEPORTES

América vs Pumas: estas son las calles alrededor del Estadio Banorte que permanecerán cerradas

América vs Pumas: estas son las calles alrededor del Estadio Banorte que permanecerán cerradas

Selección de Australia: los futbolistas a seguir en el Mundial 2026

Cruz Azul vs Atlas: estos son los precios para el partido de vuelta de Liguilla en el Estadio Azteca

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup