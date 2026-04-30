Desde Comisión del Senado impulsan iniciativa de ley para regular el uso de inteligencia artificial en México

Regular el uso de la IA ayudaría a avanzar en materia de derechos humanos y protección de datos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado presenta un nuevo marco normativo para regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en México, con el objetivo de establecer garantías para los derechos humanos, la privacidad y la protección de datos personales.

El anuncio se emitió este jueves, 30 de abril, en medio de un llamado nacional a legislar sobre tecnologías emergentes, según información del área de comunicación social del Senado.

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Entre las acciones previstas destaca la presentación de una propuesta legislativa que buscará promover la innovación tecnológica sin descuidar la seguridad jurídica.

La Comisión del Senado reporta que esta medida responde al crecimiento vertiginoso de la IA y la urgencia de adaptar la legislación nacional en materia de salud, educación, brechas digitales y otras áreas prioritarias.

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La iniciativa es parte del trabajo del Seminario Nacional “Inteligencia Artificial para el Desarrollo de la Nación”, en que la Comisión subraya que el futuro marco legal se construirá en diálogo con expertos, sociedad civil, organismos públicos y privados.

El área de comunicación social del Senado detalla que la iniciativa recogerá opiniones de diferentes sectores para garantizar su pertinencia.

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El Edomex aprobó recientemente una ley para el uso ético y humano de la Inteligencia Artificial en escuelas

La actual legislatura enfatiza el compromiso de crear un marco que regule el desarrollo, uso y responsabilidad de la inteligencia artificial en campos como la salud, la producción industrial y la educación, poniendo especial atención a la protección de datos personales y al respeto a los derechos fundamentales.

Consejo Mexicano de Ética y una Red Nacional de Estadística

Desde 2023, en la Cámara de Diputados se ha hablado de la creación del Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica, que funcionaría como organismo público descentralizado.

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Este consejo atendería el diseño y supervisión de normas que garanticen el uso responsable de la IA y la robótica en los sectores público y privado.

Además, esta iniciativa contempla la formación de la Red Nacional de Estadística de Uso y Monitoreo de la Inteligencia Artificial y la Robótica, encargada de recopilar y analizar información para detectar tendencias y posibles riesgos en la adopción de estas tecnologías.

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actuaría como el centro generador de información sobre el uso de la IA en el país.

La iniciativa también plantea que los organismos autónomos sean vinculados con la regulación del uso de inteligencia artificial dentro del territorio nacional.

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Edomex se adelanta en materia de educación con la IA

La diputada Lilia Urbina (PRI), promovió una iniciativa que el Congreso mexiquense aprobó el pasado martes 28 de abril, para que las autoridades educativas fomenten, entre el personal docente y el alumnado de nivel medio superior y superior, el uso responsable, ético y gradual de la inteligencia artificial (IA) con fines educativos.

De esta manera, el Poder Ejecutivo dispondrá de los recursos humanos y financieros necesarios para la adecuada implementación del decreto.

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“Esta iniciativa no piensa en la tecnología de manera insensible, piensa en las personas, piensa en las y los estudiantes, en las y los docentes y en un Estado de México que no puede quedarse atrás”, aseveró la legisladora.

Con la reforma, el Congreso mexiquense envía un mensaje claro: “cuando la educación y la innovación se ponen al servicio de la gente, sí podemos construir acuerdos”, puntualizó.

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