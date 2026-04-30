México

Desde Comisión del Senado impulsan iniciativa de ley para regular el uso de inteligencia artificial en México

El proyecto responde a la urgencia de legislar ante la velocidad del avance de la inteligencia artificial

Guardar
Ilustración plana de dos personas sentadas: una usa un PC con logo 'IA' y la otra un portátil con ChatGPT enviando datos a una nube oscura, con flechas entre ambos.
Regular el uso de la IA ayudaría a avanzar en materia de derechos humanos y protección de datos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado presenta un nuevo marco normativo para regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en México, con el objetivo de establecer garantías para los derechos humanos, la privacidad y la protección de datos personales.

El anuncio se emitió este jueves, 30 de abril, en medio de un llamado nacional a legislar sobre tecnologías emergentes, según información del área de comunicación social del Senado.

PUBLICIDAD

Entre las acciones previstas destaca la presentación de una propuesta legislativa que buscará promover la innovación tecnológica sin descuidar la seguridad jurídica.

La Comisión del Senado reporta que esta medida responde al crecimiento vertiginoso de la IA y la urgencia de adaptar la legislación nacional en materia de salud, educación, brechas digitales y otras áreas prioritarias.

PUBLICIDAD

La iniciativa es parte del trabajo del Seminario Nacional “Inteligencia Artificial para el Desarrollo de la Nación”, en que la Comisión subraya que el futuro marco legal se construirá en diálogo con expertos, sociedad civil, organismos públicos y privados.

El área de comunicación social del Senado detalla que la iniciativa recogerá opiniones de diferentes sectores para garantizar su pertinencia.

Tres niños concentrados, dos niñas y un niño con gafas, observan y una de las niñas toca una pantalla táctil con hologramas de Inteligencia Artificial.
El Edomex aprobó recientemente una ley para el uso ético y humano de la Inteligencia Artificial en escuelas

La actual legislatura enfatiza el compromiso de crear un marco que regule el desarrollo, uso y responsabilidad de la inteligencia artificial en campos como la salud, la producción industrial y la educación, poniendo especial atención a la protección de datos personales y al respeto a los derechos fundamentales.

Consejo Mexicano de Ética y una Red Nacional de Estadística

Desde 2023, en la Cámara de Diputados se ha hablado de la creación del Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica, que funcionaría como organismo público descentralizado.

Este consejo atendería el diseño y supervisión de normas que garanticen el uso responsable de la IA y la robótica en los sectores público y privado.

Además, esta iniciativa contempla la formación de la Red Nacional de Estadística de Uso y Monitoreo de la Inteligencia Artificial y la Robótica, encargada de recopilar y analizar información para detectar tendencias y posibles riesgos en la adopción de estas tecnologías.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actuaría como el centro generador de información sobre el uso de la IA en el país.

La iniciativa también plantea que los organismos autónomos sean vinculados con la regulación del uso de inteligencia artificial dentro del territorio nacional.

Edomex se adelanta en materia de educación con la IA

La diputada Lilia Urbina (PRI), promovió una iniciativa que el Congreso mexiquense aprobó el pasado martes 28 de abril, para que las autoridades educativas fomenten, entre el personal docente y el alumnado de nivel medio superior y superior, el uso responsable, ético y gradual de la inteligencia artificial (IA) con fines educativos.

De esta manera, el Poder Ejecutivo dispondrá de los recursos humanos y financieros necesarios para la adecuada implementación del decreto.

“Esta iniciativa no piensa en la tecnología de manera insensible, piensa en las personas, piensa en las y los estudiantes, en las y los docentes y en un Estado de México que no puede quedarse atrás”, aseveró la legisladora.

Con la reforma, el Congreso mexiquense envía un mensaje claro: “cuando la educación y la innovación se ponen al servicio de la gente, sí podemos construir acuerdos”, puntualizó.

Temas Relacionados

inteligencia artificialIASenado de la RepúblicaMéxicoeducaciónsaludtecnologíaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suegra de Carolina Flores se habría resistido al arresto en Venezuela, así fue detenida en otro departamento de lujo

Erika María “N” es señalada como feminicida de la exreina de belleza

Suegra de Carolina Flores se habría resistido al arresto en Venezuela, así fue detenida en otro departamento de lujo

Banco Santander confirma falla en aplicación móvil, usuarios no pueden realizar operaciones

Una interrupción ocurrida este 30 de abril impide que los clientes accedan a servicios a través de la plataforma en línea

Banco Santander confirma falla en aplicación móvil, usuarios no pueden realizar operaciones

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

El evento comenzará a las 19:00 horas, se espera que infantes, jóvenes y público de todas las edades acudan al evento

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

La serie del 1 al 3 de mayo contra los Guerreros de Oaxaca, transformará el Estadio Alfredo Harp Helú en un escenario de una galaxia muy, muy lejana

Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

Quiénes son los GERI, el grupo de operaciones especiales de la Fiscalía CDMX

El Grupo Especial de Reacción e Intervención cumple 39 años desde su creación

Quiénes son los GERI, el grupo de operaciones especiales de la Fiscalía CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a una persona extranjera en el AICM con cocaína oculta entre lienzos

Detienen a una persona extranjera en el AICM con cocaína oculta entre lienzos

CJNG: Audias Flores, alias “El Jardinero”, obtiene amparo contra extradición a EEUU

Rubén Rocha Moya dice “no temer a nada” tras señalamientos de EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Cae con armas largas y droga El Pelucas, integrante del Cártel de Sinaloa en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

31 Minutos en el Zócalo: así fueron los ensayos y prueba de sonido en la madrugada

Maite Perroni: así le afectaron las críticas a su físico tras ser mamá y revela los problemas hormonales que enfrenta

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 30 de abril

DEPORTES

América vs Pumas: estas son las calles alrededor del Estadio Banorte que permanecerán cerradas

América vs Pumas: estas son las calles alrededor del Estadio Banorte que permanecerán cerradas

Selección de Australia: los futbolistas a seguir en el Mundial 2026

Cruz Azul vs Atlas: estos son los precios para el partido de vuelta de Liguilla en el Estadio Azteca

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup