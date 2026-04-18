Citlalli Hernández aclara su nuevo rol en Morena tras rumores sobre sustituir a Luisa Alcalde, celebra reconciliación con PVEM

Citlalli Hernández celebró que el PVEM respaldó su nombramiento en Morena. | Twitter Citlalli Hernández

La renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y su designación como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena reconfiguraron el tablero interno del partido de cara a las elecciones de 2027.

En entrevista con Infobae México, Hernández explicó los motivos del cambio, abordó los rumores de relevo en la dirigencia nacional y garantizó la continuidad de los trabajos a favor de las mujeres y de la coalición partidaria.

¿Busca liderar Morena?

En las últimas semanas, versiones sobre un posible relevo en la cúpula de Morena circularon con fuerza. Se especuló acerca de la eventual sustitución de Luisa María Alcalde como dirigenta nacional y el arribo de Citlalli Hernández a ese puesto.

“Luisa fue la que me invitó a este encargo. Si hay alguna otra situación en la que haya cambios en el partido, tocará a la dirigencia comentarlo, pero por ahora te digo con mucha certeza que a mí me invitaron concretamente a la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones”, respondió de forma directa.

Reconoció que muchas personas la han señalado como posible sucesora de la actual presidenta del partido, pero aclaró que su nuevo rol no implica un ascenso jerárquico dentro de la estructura de Morena.

“En términos jerárquicos, ser secretaria de Estado tiene mucha más relevancia que tener un encargo de este tipo en el partido, pero estoy convencida de que puedo ayudar muchísimo en este encargo en el partido”.

Cargo es electoral

Hernández detalló que su designación es un nombramiento de corte electoral. “Lo que a mí me invitan es a ser presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y de Alianzas”, explicó, puntualizando que el órgano está integrado, además de ella, por la presidenta del partido, la secretaria general y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán.

Subrayó que su tarea principal será coordinar los trabajos rumbo a la elección de 2027 y conducir las mesas de coalición junto con la dirigencia nacional.

“Voy a coordinar los trabajos rumbo al 2027 y a coordinar las mesas de coalición, pero lo haré junto con ellos. Ellos son los dirigentes, han estado trabajando en lograr doce millones de afiliados, en constituir comités seccionales y municipales para fortalecer la organización del partido”, añadió.

Insistió en que su función es reforzar y acompañar el trabajo ya realizado por la dirigencia, con énfasis en crear condiciones para el mayor triunfo electoral posible en el próximo año.

Celebra reconciliación con PVEM

El nombramiento de Citlalli Hernández fue bien recibido por los partidos aliados. Tanto el Partido Verde Ecologista de México como el Partido del Trabajo celebraron públicamente su designación y ratificaron el compromiso de continuar en coalición con Morena.

“Es una buena noticia en términos de la tarea que tengo, que tanto el PT como el Partido Verde Ecologista han celebrado el nombramiento y han ratificado su compromiso de seguir en coalición y su respaldo a la presidenta”, sostuvo.

Aseguró que desde el primer día de su gestión se ha avanzado en la tarea encomendada y que la ratificación de la alianza despeja cualquier duda sobre eventuales rupturas, luego de las declaraciones cruzadas que circularon en semanas previas.

Sobre su salida de la Secretaría de las Mujeres, Hernández describió el proceso como un reto personal y político. Admitió sentimientos encontrados, pero remarcó que su decisión responde a una lógica de servicio y de apoyo a la estructura partidaria.

“Aunque no era fácil aceptar esta tarea, ayudar a mi partido en la coordinación de los trabajos rumbo a la elección del 2027 me motivó”, indicó. Aseguró que antes de dejar el cargo garantizó la continuidad administrativa y que todo lo realizado por la Secretaría seguirá su curso.

“Me sigue... sigo teniendo sentimientos encontrados, pero tengo la certeza de que la Secretaría va a continuar con la misma fuerza y atendiendo todo lo pendiente. Ya la presidenta va a nombrar y compartir públicamente quién entra en mi relevo. Antes de salirme, garantice que todo lo iniciado y lo pendiente tenga continuidad y no se quede detenido”, concluyó.