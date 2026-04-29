Vientos peligrosos y tolvaneras ponen bajo alerta a más de ocho estados en México: riesgos y recomendaciones

El SMN alerta por vientos intensos y tolvaneras que afectarán a estados del norte del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso especial por la presencia de fuertes vientos y tolvaneras que afectarán a varias entidades del norte de México durante las próximas horas.

El fenómeno, que se debe a la interacción de una línea seca y la corriente en chorro subtropical, podría provocar condiciones peligrosas en extensas zonas del país.

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El pronóstico advierte que la intensidad del viento alcanzará rachas de hasta 70 km/h en puntos clave del norte, mientras que la visibilidad se reducirá drásticamente por la formación de tolvaneras.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes y evitar exponerse en exteriores durante los episodios de mayor riesgo.

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Estados más afectados por viento y tolvaneras

De acuerdo con la fuente oficial, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí se encuentran bajo alerta por la posibilidad de vientos intensos y tolvaneras que pueden afectar la movilidad y la seguridad en la región.

En áreas del norte de Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas, existe también el riesgo de formación de torbellinos.

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El aviso también incluye advertencias para Baja California, Baja California Sur y el golfo de California, donde se esperan rachas de 50 a 70 km/h. Zacatecas y Aguascalientes tendrán vientos menos intensos, pero igualmente se prevén tolvaneras que podrían complicar la circulación vial.

Las tolvaneras representan un riesgo particular en carreteras y zonas abiertas, pues la reducción de la visibilidad puede generar accidentes de tráfico y dificultades para quienes transiten en vehículos.

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El Servicio Meteorológico Nacional subraya la importancia de tomar precauciones al conducir en estas condiciones.

Infografía que detalla la alerta por vientos intensos y tolvaneras en el norte de México, afectando la visibilidad y seguridad vial en múltiples estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y riesgos asociados al fenómeno

La autoridad meteorológica enfatiza que los fuertes vientos podrían derribar árboles, anuncios publicitarios y estructuras ligeras.

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También se alerta sobre la posibilidad de accidentes viales y daños materiales, especialmente en las áreas donde se esperan rachas superiores a los 60 km/h.

Para minimizar riesgos, el organismo recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer cerca de árboles, postes o construcciones endebles.

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Las personas deben informarse a través de los canales oficiales y posponer actividades al aire libre mientras se mantenga la alerta.

El aviso contempla además la posibilidad de lluvias puntuales acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, aunque el principal riesgo sigue siendo la fuerza del viento y las tolvaneras.

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Contexto atmosférico: causas y vigilancia oficial

El Servicio Meteorológico Nacional atribuye el fenómeno a la interacción entre una línea seca situada en el noreste y la corriente en chorro subtropical, patrones atmosféricos habituales en la temporada cálida del norte mexicano.

A esto se suma un sistema frontal que se aproxima a la frontera norte y una vaguada en niveles medios y altos, factores que refuerzan los vientos intensos.

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La circulación anticiclónica en niveles medios hará que las lluvias sean poco probables en la mayor parte del país, aunque persistirán las temperaturas máximas extremas en amplias regiones del norte y noreste.

Las autoridades mantienen una vigilancia constante de la evolución de estos sistemas y actualizarán la información en caso de cambios en las condiciones previstas.

El próximo aviso oficial está programado para las 06:00 horas del 29 de abril de 2026, o antes si ocurre alguna modificación relevante.

El SMN explica que los vientos y tolvaneras en el norte se deben a la interacción entre una línea seca y la corriente en chorro subtropical, condiciones frecuentes en la temporada cálida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras regiones bajo advertencia

Además del norte, otras zonas como la Mesa Central y la Península de Baja California experimentarán vientos de 40 a 60 km/h, por lo que también se recomienda precaución en esas áreas.

Estados como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos podrían registrar tolvaneras, aunque con menor intensidad que en el norte.

El Servicio Meteorológico Nacional insiste en la necesidad de consultar sus actualizaciones a través de los canales oficiales, como la cuenta de Twitter @conagua_clima y los portales institucionales, para adoptar medidas preventivas y reducir riesgos ante el evento.

La vigilancia oficial será permanente hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.