Impulsando a la Juventud 2026: estos son los requisitos para inscribirse y recibir un apoyo económico de 3 mil 500 pesos

Listo el programa Impulsando a la Juventud 2026 (Gob. Edomex)

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo social y educativo de las y los jóvenes, el Ayuntamiento de Naucalpan lanzó la convocatoria del programa “Impulsando a la Juventud 2026”, una iniciativa que busca respaldar a quienes realizan su servicio social o prácticas profesionales mediante un apoyo económico.

Este programa está dirigido a jóvenes naucalpenses que actualmente colaboran en alguna de las áreas administrativas del gobierno municipal, brindándoles un incentivo económico como reconocimiento a su esfuerzo y contribución a la comunidad. La estrategia forma parte de las políticas públicas enfocadas en reducir el rezago social y fomentar la inclusión de este sector en el ámbito laboral.

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¿En qué consiste el programa?

Impulsando a la Juventud 2026 ofrece un pago único de 3 mil 500 pesos

De acuerdo con la convocatoria oficial, “Impulsando a la Juventud 2026” contempla la entrega de un apoyo económico único de 3 mil 500 pesos. Este estímulo aplica tanto para quienes realizan servicio social como para aquellos que llevan a cabo prácticas profesionales dentro del Ayuntamiento.

El esquema busca no solo aliviar la carga económica de los jóvenes, sino también incentivar su participación en actividades que fortalezcan su experiencia profesional y habilidades laborales, facilitando su inserción futura en el mercado de trabajo.

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Cobertura y alcance

(Ciudad Naucalpan / Gobierno Municipal 2025-2027/FB)

El programa tiene cobertura municipal y está diseñado bajo un enfoque universal; sin embargo, prioriza a jóvenes en condiciones de rezago social.

Además, se establece que únicamente podrá haber un beneficiario por familia y que los solicitantes no deberán estar inscritos en otro programa social de carácter federal, estatal o municipal.

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Esta medida busca garantizar una distribución equitativa de los recursos y ampliar el número de beneficiarios dentro del municipio.

Requisitos para participar

Las y los interesados deberán cumplir con ciertos criterios para poder acceder al apoyo. Entre los principales requisitos destacan:

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Tener entre 15 y 29 años de edad. Ser de nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización. Residir en el municipio de Naucalpan de Juárez. Presentar condición de rezago social.

Asimismo, deberán entregar documentación básica como acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio reciente en Naucalpan.

En el caso de menores de edad, será necesario presentar la identificación del padre, madre o tutor, además de cumplir con los lineamientos establecidos en la convocatoria.

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El proceso de selección estará basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como en la verificación de la situación socioeconómica de los aspirantes. Las autoridades municipales indicaron que se dará prioridad a quienes realmente necesiten el apoyo para continuar con su formación académica y profesional.

¿Cómo registrarse?

Se deberá entregar la documentación en Palacio Municipal de Naucalpan FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO.COM

Las autoridades municipales señalaron que las personas interesadas en registrarse deberán acudir a la oficina del Instituto de las Juventudes Naucalpenses, anexo 2 del palacio municipal, segundo piso.

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El registro para alumnos de la primera etapa será del 2 al 15 de mayo. Mientras que para la segunda, será del 1 al 15 de septiembre.

Se espera una alta demanda, por lo que se exhorta a las y los jóvenes a reunir con anticipación toda la documentación requerida para agilizar su inscripción.

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“Impulsando a la Juventud 2026” representa una oportunidad clave para miles de jóvenes en Naucalpan, especialmente en un contexto donde muchos enfrentan dificultades económicas para concluir sus estudios o adquirir experiencia laboral.