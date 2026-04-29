México

Línea 3 del Metro CDMX: detienen a presunto acosador que viajaba en la estación Zapata

El acompañamiento a la víctima y la participación de otros pasajeros resultaron determinantes para que las autoridades activaran los protocolos

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Detuvieron a un presunto acosador en la Línea 3 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)
Detuvieron a un presunto acosador en la Línea 3 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Un presunto acosador fue arrestado en la estación Zapata de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) en la Ciudad de México. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) intervinieron tras la denuncia de la madre de una adolescente, lo que llevó a la detención dentro de una de las rutas más transitadas de la capital.

Luego de que una usuaria reportó actitudes sospechosas del individuo, personal de seguridad del STC Metro identificó a posible agresor y fue detenido. El STC Metro detalló que se proporcionó atención y acompañamiento a la víctima para formalizar la denuncia ante las autoridades.

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Este hecho rápidamente se viralizó en redes sociales, lo que generó indignación entre las usuarias diarias que se trasladan en este medio. En redes sociales circuló un video que captó el momento en el que arrestaron al hombre y fue trasladado ante las autoridades.

Así fue la detención del presunto acosador en la Línea 3 del Metro CDMX

En redes sociales se viralizó el momento en el que policías de la estación Zapata arrestaron a un hombre de mediana edad acusado de acosar a una menor de edad, tras la revisión de su celular, captaron imágenes de la víctima así que fue canalizado ante las autoridades correspondientes (X/ @MetroViralMx)

Un hombre fue detenido en la estación Zapata, esta situación se originó luego de que la madre de una joven de 15 años lo señalara ante las autoridades porque, presuntamente, le tomó fotografías sin permiso durante un trayecto en la Línea 12 del Metro CDMX.

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Cabe apuntar que en Zapata está el transbordo con la línea dorada, así que cuando las pasajeras llegaron al andén de la Línea 3 pidieron el auxilio de las autoridades correspondientes.

El operativo concluyó en la estación Zapata, cuando la madre alertó a la policía y solicitó una revisión de celular. Los agentes encontraron imágenes recientes de la menor y, además, hallaron fotografías de otras adolescentes. El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Hasta ahora, la identidad del presunto acosador no ha sido revelada por las autoridades. Se trata de un hombre que viajaba en el Metro durante la tarde del 28 de abril de 2026. En la detención participaron elementos de la Policía Bancaria e Industrial, respaldados por personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

(X/ @AdrianRubalcava)
(X/ @AdrianRubalcava)

La denuncia ganó fuerza gracias a usuarios y testigos que notaron la actitud del individuo mientras tomaba fotografías sin autorización. La madre exigió a los agentes revisar el teléfono del presunto responsable, donde confirmaron la presencia de pruebas gráficas de la joven y de otras menores.

Director del STC Metro reaccionó al incidente

Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, reiteró en redes sociales la política de cero tolerancia al acoso sexual en el sistema y reconoció la actuación inmediata de la PBI.

“Reitero, en el @MetroCDMX hay cero tolerancia al acoso sexual.Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial de la @SSC_CDMX brindaron apoyo a una menor en la estación Zapata de la Línea 3, quien reportó haber sido fotografiada sin su consentimiento mientras viajaba en la Línea 12. La adolescente señaló al presunto responsable, quien fue detenido en el lugar y trasladado ante el Ministerio Público correspondiente.Mi reconocimiento al personal policial”, publicó.

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