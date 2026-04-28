México

Reportan en Guanajuato más de 17 mil perros y gatos asesinados bajo el concepto de eutanasia, solo 286 fueron dados en adopción

Una activista denunció que no se establecen datos claros y transparentes sobre el control animal en el municipio de Irapuato

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Desde mediados de 2023, los perros callejeros de Xochimilco son víctimas de crueldad a manos de un asesino serial de perros. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce) Bosque de Nativitas, Xochimilco, asesino serial, perros, razas de perros, perros callejeros, mascotas, animales, maltrato animal, crueldad animal
“No existen evaluaciones de comportamiento ya que las eutanasias se realizan como procedimiento de control animal”, detalló la activista, (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Entre 2021 y 2026 el municipio de Irapuato, Guanajuato, registró la eutanasia de 17,883 perros y gatos bajo la administración encabezada por Lorena del Carmen Alfaro García, de acuerdo a una solicitud de transparencia publicada por la activista Lucía Hernández.

En contraste, durante ese mismo periodo únicamente 286 animales fueron dados en adopción, según la información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

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El documento, compartido en redes sociales por la activista, especifica que de los casi 18 mil animales muertos, 1,389 fueron sacrificados y sometidos a eutanasia como parte de un “monitoreo epidemiológico”, sin embargo, no se detalla el significado concreto de este procedimiento ni los criterios para su aplicación.

“No existen evaluaciones de comportamiento ya que las eutanasias se realizan como procedimiento de control animal”, detalló la activista, quien añadió que el resto de animales permanece bajo resguardo por un periodo de 10 días antes de ser sacrificados, sin que existan evaluaciones de comportamiento que pudieran ofrecer alternativas a la eutanasia.

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Este enfoque ha generado preocupación entre defensores de los derechos animales, ya que el modelo aplicado prioriza el sacrificio sobre otras estrategias como la adopción o la esterilización. Además, recuerda al reciente caso donde una senadora del Estado de México aceptó haber asesinado a 10 mil perros.

La información revela la ausencia de una estrategia integral que promueva la adopción, la esterilización y la educación sobre tenencia responsable de mascotas
La información revela la ausencia de una estrategia integral que promueva la adopción, la esterilización y la educación sobre tenencia responsable de mascotas (X: @YoAmoaLaCiencia)

Falta de transparencia en la eutanasia de los perros

De acuerdo con la información proporcionada por la activista, el procedimiento de eutanasia se realiza utilizando medicamentos de inducción anestésica y pentobarbital sódico. Sin embargo, de acuerdo al documento de transparencia, el municipio no entregó la relación de compra de estos insumos, por lo que no hay forma de comprobar que sí se haya efectuado el proceso de esta manera.

“Para la cantidad de animales sacrificados la compra de medicamentos debe ser proporcional, de lo contrario se están usando otro método para sacrificarlos”, advirtió la activista.

La principal denuncia es que no se establecen datos claros y transparentes sobre el control animal en el municipio guanajuatense. Por ejemplo, para el año 2026, se reporta un presupuesto de 1.5 millones de pesos destinado al control animal, sin embargo, no se establecen metas claras en materia de adopción ni indicadores que permitan evaluar si las acciones de las autoridades está cumpliendo su objetivo: reducir la sobrepoblación de perritos que, de acuerdo a la activista, la sobrepoblación de animales sin hogar en Irapuato se estima en 100 mil ejemplares.

“Hasta el 17 de abril de 2026, el municipio reportó la realización de 1,090 eutanasias frente a solo 490 esterilizaciones”, denuncia la activista. Esta visible diferencia sugiere que la política de control animal sigue centrada en el sacrificio, con una baja proporción de animales que acceden a alternativas como la esterilización o la adopción.

La información revela la ausencia de una estrategia integral que promueva la adopción, la esterilización y la educación sobre tenencia responsable, sobre todo en un contexto en el que se han registrado casos similares de asesinatos a perros bajo el concepto de control animal.

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