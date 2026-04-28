Ley de protección a migrantes avanza en Sonora, piden mayor protección a niñas, niños y adolescentes

Entre enero y septiembre de 2025, el INM reportó más de 13 mil 500 menores extranjeros en movilidad humana irregular provenientes de Guatemala, Cuba, Honduras, Colombia y El Salvador. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

El Congreso de Sonora aprobó en comisión el dictamen que crea la Ley para la Protección de los Derechos Humanos y Atención de las Personas Migrantes, con el compromiso de que en breve pase al pleno para su análisis y posible aprobación.

La propuesta incorpora parte de las recomendaciones expresadas por el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) y el Seminario Niñez Migrante de El Colegio de Sonora, quienes participaron en los espacios de consulta promovidos por la comisión legislativa.

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Tanto el GTPM como el Seminario Niñez Migrante reconocen un avance en el fortalecimiento de la corresponsabilidad de las autoridades estatales y municipales, así como en la creación de espacios de consulta y toma de decisiones como el Consejo Estatal de Atención a Personas Migrantes, donde ya se incluye a la sociedad civil.

Las organizaciones advierten que la propuesta todavía presenta vacíos importantes en materia de protección y derechos para las personas en contexto de movilidad.

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Organizaciones civiles piden reconocer derechos y protección específicos

Las entidades convocantes señalan la ausencia de elementos clave, como el reconocimiento formal de las personas sujetas de protección internacional y un catálogo amplio de derechos que las autoridades estatales y municipales deben respetar, proteger y garantizar a la población migrante y de protección internacional presente en Sonora.

Señalan la necesidad de ampliar y describir principios como el enfoque diferenciado, la interculturalidad, la interseccionalidad, el interés superior de la niñez, la inclusión, la unidad familiar, la igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, la ayuda administrativa, la confidencialidad y el acceso al procedimiento de asilo.

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El comunicado puntualiza que la ley requiere definiciones claras sobre apatridia, apoyo humanitario, ciclo migratorio, debido proceso, niñas, niños y adolescentes solos, acompañados, no acompañados y separados, persona sujeta de protección internacional y persona defensora de derechos humanos.

Piden armonización normativa y corresponsabilidad interinstitucional

Entre las recomendaciones dirigidas al Congreso, las organizaciones destacan la necesidad de un capítulo sobre medidas de protección, promoción, respeto y garantía de derechos, la inclusión de las secretarías de Salud, Bienestar, Trabajo y Registro Civil como entidades corresponsables bajo la Coordinación Estatal, así como la ampliación de facultades de la Oficina de Atención a Migrantes.

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Se pide armonizar la ley con las disposiciones estatales y federales específicas para la atención de niñas, niños y adolescentes en contextos migratorios, y se propone incorporar la participación de diversas secretarías como vocalías en el Consejo Estatal y de organizaciones de la sociedad civil.

También se solicita un apartado que defina las responsabilidades del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Instituto de Defensoría Pública y las autoridades municipales.

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Llamado a perfeccionar la ley y fortalecer garantías para la niñez

Las organizaciones reiteran la urgencia de establecer el Fondo Estatal de Protección a Personas Migrantes y Sujetos de Protección Internacional, así como de fortalecer el apartado de sanciones para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

“Nuevamente ponemos a disposición nuestro apoyo técnico para que, en palabras del diputado David Figueroa, presidente de la comisión dictaminadora, podamos hacer perfecta la ley en cuestión”, concluyó.

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