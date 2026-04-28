México

Piña para bajar de peso: 3 razones que explican su efecto diurético y desinflamatorio

Una fruta refrescante aporta compuestos que favorecen el equilibrio corporal y pueden integrarse fácilmente a la alimentación diaria

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Fruta tropical amarilla con sabor dulce y ácido, ideal para postres, jugos, ensaladas o como snack natural. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La piña es una fruta recomendada en dietas para control de peso gracias a su efecto diurético y bajo aporte calórico. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piña se ha posicionado como una fruta recurrente en planes alimenticios enfocados en el control de peso. Su consumo no solo responde a su sabor refrescante, sino también a propiedades que favorecen procesos como la eliminación de líquidos y la reducción de la inflamación.

Aunque no destaca por ser especialmente rica en una sola vitamina, aporta vitamina A, vitamina C y ácido fólico. Además, contiene minerales como potasio, así como pequeñas cantidades de calcio y hierro, lo que contribuye a su valor nutricional dentro de una dieta equilibrada.

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De acuerdo con información de el Poder del Consumidor, uno de sus componentes más relevantes es la bromelina, una enzima que participa en la digestión de proteínas y que se asocia con diversos beneficios en el organismo.

Efecto diurético que ayuda a eliminar líquidos

Fruta tropical amarilla con sabor dulce y ácido, ideal para postres, jugos, ensaladas o como snack natural. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de piña promueve la eliminación de líquidos retenidos en el cuerpo, contribuyendo a la reducción de la hinchazón. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las razones por las que la piña se relaciona con la pérdida de peso es su capacidad para favorecer la eliminación de líquidos retenidos en el cuerpo. Este efecto diurético puede contribuir a reducir la sensación de hinchazón.

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El contenido de agua en esta fruta también influye en este proceso. Su consumo regular dentro de una dieta balanceada puede apoyar la hidratación y facilitar la expulsión de toxinas.

El potasio presente en la piña juega un papel importante en el equilibrio de líquidos, ayudando a regular funciones corporales relacionadas con la retención.

Propiedades desinflamatorias gracias a la bromelina

Fruta tropical amarilla con sabor dulce y ácido, ideal para postres, jugos, ensaladas o como snack natural. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El alto contenido de agua en la piña favorece la hidratación y facilita la expulsión de toxinas de forma natural. - – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bromelina es una enzima característica de la piña que se asocia con efectos desinflamatorios. Este componente puede ayudar a disminuir la inflamación en distintos procesos del organismo.

Además, se le atribuyen beneficios como el apoyo en síntomas de bronquitis y sinusitis, lo que refuerza su papel en el bienestar general. También se ha relacionado con propiedades antitrombóticas y antidiarreicas.

Su acción en la digestión de proteínas contribuye a un mejor funcionamiento del sistema digestivo, lo que puede influir indirectamente en el control del peso.

Un complemento, no una solución única

Fruta tropical amarilla con sabor dulce y ácido, ideal para postres, jugos, ensaladas o como snack natural. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se recomienda consumir piña como parte de una alimentación balanceada y hábitos saludables, sin considerarla solución única para perder peso. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus beneficios, la piña no debe considerarse una solución única para bajar de peso. Su consumo debe formar parte de una alimentación equilibrada y hábitos saludables.

Incorporarla en la dieta puede ser útil como complemento, pero no sustituye otros factores como la actividad física o una nutrición adecuada.

En este contexto, la piña destaca como una opción natural que, por sus propiedades, puede apoyar procesos corporales relacionados con el bienestar y el equilibrio.

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