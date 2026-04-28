México reitera política contra las armas nucleares ante la ONU

México reiteró su política nuclear ante la ONU. | SRE

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, reiteró la postura de México en contra de las armas nucleares durante su visita de trabajo a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde participa en la Conferencia Quinquenal de Examen del Tratado de no Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).

Durante su intervención, Ochoa reafirmó el compromiso histórico de México con alcanzar y sostener un mundo libre de armas nucleares.

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“El histórico compromiso de México es con alcanzar y sostener un mundo libre de armas nucleares”, señaló.

El subsecretario criticó el excesivo gasto internacional en armamentos, especialmente en armas nucleares, y reiteró la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de invertir un porcentaje del gasto militar mundial en un programa global de reforestación.

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Ochoa también intervino en nombre de la Coalición de la Nueva Agenda, formada por Brasil, Egipto, Irlanda, México, Nueva Zelandia y Sudáfrica, grupo considerado desde 1998 como el negociador más influyente en foros multilaterales de desarme nuclear.

México ha mantenido un liderazgo constante en el marco del TNP, con una postura histórica desde la negociación del Tratado de Tlatelolco, que estableció la primera zona libre de armas nucleares en una zona densamente poblada en América Latina y el Caribe, tratado del que México es Estado depositario.

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En el Consejo de Seguridad de la ONU, Ochoa reafirmó la postura de México sobre seguridad marítima y el compromiso con el Derecho Internacional, así como la importancia de garantizar los derechos y libertades de tránsito en las vías marítimas internacionales.

Reiteró que “México aboga por la protección de la población civil, la facilitación de corredores seguros y la preservación del libre tránsito marítimo, en consonancia con los imperativos humanitarios y la estabilidad de la economía global”.

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¿Por qué México no desarrolla armas nucleares?

Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría y la crisis de los misiles en Cuba, México tomó la iniciativa de evitar el desarrollo y uso de armas nucleares mediante la elaboración de un acuerdo con otras naciones.

Cuatro años después de la declaración conjunta encabezada por el presidente mexicano Adolfo López Mateos junto con mandatarios de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador sobre la desnuclearización de América Latina, realizada el 21 de marzo de 1963, se firmó el Tratado de Tlatelolco.

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Este acuerdo prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en América Latina y el Caribe.

Desde la apertura a la firma, el 14 de febrero de 1967, 33 naciones se han adherido a su contenido.

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De este modo, prácticamente toda la región, así como el espacio aéreo y el mar territorial de los países que la conforman, se establece como zona de aplicación del tratado.

Según el artículo 4 del documento, la Zona de Aplicación definida por el Tratado de Tlatelolco abarca una superficie mayor a los 20 millones de kilómetros cuadrados.

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