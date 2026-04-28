México

México reitera política contra las armas nucleares ante la ONU

El subsecretario Enrique Ochoa Martínez reiteró el llamado a redirigir el gasto militar a un programa de reforestación global

Guardar
México reiteró su política nuclear ante la ONU. | SRE
México reiteró su política nuclear ante la ONU. | SRE

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, reiteró la postura de México en contra de las armas nucleares durante su visita de trabajo a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde participa en la Conferencia Quinquenal de Examen del Tratado de no Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).

Durante su intervención, Ochoa reafirmó el compromiso histórico de México con alcanzar y sostener un mundo libre de armas nucleares.

PUBLICIDAD

“El histórico compromiso de México es con alcanzar y sostener un mundo libre de armas nucleares”, señaló.

El subsecretario criticó el excesivo gasto internacional en armamentos, especialmente en armas nucleares, y reiteró la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de invertir un porcentaje del gasto militar mundial en un programa global de reforestación.

PUBLICIDAD

Ochoa también intervino en nombre de la Coalición de la Nueva Agenda, formada por Brasil, Egipto, Irlanda, México, Nueva Zelandia y Sudáfrica, grupo considerado desde 1998 como el negociador más influyente en foros multilaterales de desarme nuclear.

México ha mantenido un liderazgo constante en el marco del TNP, con una postura histórica desde la negociación del Tratado de Tlatelolco, que estableció la primera zona libre de armas nucleares en una zona densamente poblada en América Latina y el Caribe, tratado del que México es Estado depositario.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, Ochoa reafirmó la postura de México sobre seguridad marítima y el compromiso con el Derecho Internacional, así como la importancia de garantizar los derechos y libertades de tránsito en las vías marítimas internacionales.

Reiteró que “México aboga por la protección de la población civil, la facilitación de corredores seguros y la preservación del libre tránsito marítimo, en consonancia con los imperativos humanitarios y la estabilidad de la economía global”.

¿Por qué México no desarrolla armas nucleares?

Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría y la crisis de los misiles en Cuba, México tomó la iniciativa de evitar el desarrollo y uso de armas nucleares mediante la elaboración de un acuerdo con otras naciones.

Cuatro años después de la declaración conjunta encabezada por el presidente mexicano Adolfo López Mateos junto con mandatarios de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador sobre la desnuclearización de América Latina, realizada el 21 de marzo de 1963, se firmó el Tratado de Tlatelolco.

Este acuerdo prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en América Latina y el Caribe.

Desde la apertura a la firma, el 14 de febrero de 1967, 33 naciones se han adherido a su contenido.

De este modo, prácticamente toda la región, así como el espacio aéreo y el mar territorial de los países que la conforman, se establece como zona de aplicación del tratado.

Según el artículo 4 del documento, la Zona de Aplicación definida por el Tratado de Tlatelolco abarca una superficie mayor a los 20 millones de kilómetros cuadrados.

Temas Relacionados

ONUarmas nuclearesSREreforestaciónmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aseguran cargamento de cocaína, cristal y goma de opio oculto en tráiler con verdura en Sonora

La droga fue localizada en un doble fondo de la caja refrigerada durante una inspección en el puesto de seguridad de Querobabi, en el municipio de Opodepe

Aseguran cargamento de cocaína, cristal y goma de opio oculto en tráiler con verdura en Sonora

Instituto Electoral de Oaxaca llama a crear partidos políticos indígenas, INMPI rechaza esta acción y la considera un retroceso

Resaltaron que las comunidades originarias cuentan con sus propios mecanismos de representación, por lo que no pueden ser englobados solo en estructuras partidistas

Instituto Electoral de Oaxaca llama a crear partidos políticos indígenas, INMPI rechaza esta acción y la considera un retroceso

Metrobús hoy 28 de abril: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús hoy 28 de abril: estado del servicio en esta última hora

Tren Felipe Ángeles: ¿Puedo utilizar la tarjeta del Suburbano para viajar en el nuevo transporte?

La reciente apertura de este ramal permite el traslado directo desde el Estado de México hasta Buenavista en la CDMX

Tren Felipe Ángeles: ¿Puedo utilizar la tarjeta del Suburbano para viajar en el nuevo transporte?

UNAM advierte: mujeres viven más, pero enfrentan mayor precariedad en México

El envejecimiento demográfico plantea la necesidad urgente de adaptar las condiciones laborales y de salud en el país

UNAM advierte: mujeres viven más, pero enfrentan mayor precariedad en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa niega que narcolaboratorio hallado en Chihuahua sea el más grande

Defensa niega que narcolaboratorio hallado en Chihuahua sea el más grande

“El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” lavó dinero para el CJNG, compró aviones, barcos y hasta tequileras

Despliegan 4 mil elementos en Nayarit y 25 mil más en el país por captura de “El Jardinero” del CJNG

“El Jardinero” buscó el liderazgo del CJNG con la toma de armas tras abatimiento de “El Mencho”

Cuentas de “El Jardinero” y personas cercanas fueron bloqueadas por las autoridades tras detención del exjefe regional del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Poncho De Nigris desata polémica al comparar Ring Royale con Supernova Génesis

Poncho De Nigris desata polémica al comparar Ring Royale con Supernova Génesis

Muere Martín Guzmán, camarógrafo de N+, tras accidente automovilístico en Miami

Gala Montes respalda a su hermana tras señalamientos de su madre sobre presunta prostitución

Emily, hija del “Canelo” Álvarez, confirma ruptura con Jaziel Avilez: “Estoy siendo la mujer que quiero ser”

El emotivo mensaje con el que Ricardo Pérez sorprendió a Susana Zabaleta por su segundo aniversario

DEPORTES

¡Atlante ya tiene casa! Esta es la televisora que transmitirá los partidos de los Potros

¡Atlante ya tiene casa! Esta es la televisora que transmitirá los partidos de los Potros

Chivas vs Pachuca: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil

Atlético de Madrid vs Arsenal: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la UEFA Champions League en México

“Estamos en casa, somos favoritos”: Gilberto Mora pone a México como campeón del Mundial 2026

Lluvias amenazan los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, advierte Conagua