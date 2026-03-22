México

Carín León arranca el Circuito Nacional de Conciertos por la Paz con baja asistencia en Tijuana

El evento congregó a más de 15 mil personas en la Plaza Monumental de la ciudad fronteriza

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El cantante se presentará gratis
El cantante se presentará gratis en Nuevo León. (Fotos: REUTERS/Daniel Becerril / Infobae México)

La estela de éxito que desprende Carín León no se manifestó durante su presentación del sábado por la noche en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana, recital que marcó el arranque del “Circuito Nacional de Festivales por la Paz”, programa impulsado por la Secretaría de Cultura para promover la participación colectiva y el bienestar social.

En TikTok y X —anteriormente Twitter— fueron difundidos videos que registran una asistencia inferior a la prevista por autoridades municipales. De acuerdo con medios locales, el artista sonorense convocó a poco más de 15 mil personas.

Las imágenes de una explanada semivacía contrastaron con el impacto que genera el artista sonorense, cuya relevancia en la industria musical le ha permitido concretar una estancia de seis fechas programadas en la Sphere de Las Vegas.

Carín León se entrega al público de Tijuana

Carín León salió al escenario cerca de las 21:10 horas. Su presencia se acentuó con los acordes de la canción “Tú”, la primera de 29 composiciones que interpretó para su fiel audiencia.

La ciudad, confesó, es muy significativa para su vida y carrera: “Tijuana siempre presente en la vida de su servidor, recordando también allá por el dos mil dieciocho, recuerdo que la primera presentación oficial de Carín León fue en esta ciudad”.

Medios locales reportaron una asistencia
Medios locales reportaron una asistencia de 15 mil personas a la presentación. (Captura de pantalla: X)

Polémica previa

Un mes antes de su presentación, la confirmación de Carín León como vocero de la paz abrió un espacio al debate y la controversia. En X, surgieron cuestionamientos sobre su idoneidad como representante del programa.

Usuarios recordaron una presentación de 2024 en Hermosillo, Sonora, donde Carín León aludió al consumo de sustancias ilícitas: “No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense. ¿Para qué les voy a decir que no, si sí?”

Meses después, el cantautor se disculpó públicamente; sin embargo, el incidente no pasó desapercibido en medio del anuncio de su participación en el “Circuito Nacional de Festivales por la Paz”, en febrero de 2026.

El mexicano y el estadounidense
El mexicano y el estadounidense aseguraron que se sintieron felices de colaborar es este gran proyecto musical. (Ilustración: Jovani Pérez)

Canción del Mundial

La tibia recepción del público de Tijuana también contrasta con una distinción hecha por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). El viernes 20 de marzo, Carín León y el rapero estadounidense Jelly Roll lanzaron “Lighter”, el primer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La canción incluye versos en español e inglés, una decisión alineada con la intención de la FIFA de conectar diferentes idiomas y culturas de cara al torneo.

El productor canadiense Cirkut estuvo a cargo de la realización del tema, sumando así la presencia de los tres países anfitriones del Mundial.

Durante este mes, Carín León inició en México la gira “De Sonora para el Mundo”, que tendrá próximas fechas en Estados Unidos. Además, se convertirá en el primer artista latino con una residencia propia en el Sphere de Las Vegas, hecho que refuerza su proyección global dentro del regional mexicano.

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